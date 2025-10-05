Calabria al voto: due sfidanti per il governatore uscente Occhiuto. Seggi aperti anche lunedì

Oggi fino alle 23

Calabria al voto e seggi aperti da domenica mattina per l’elezione del nuovo Presidente della Regione e del nuovo Consiglio Regionale: elezioni con anticipo lampo per la decisione imprevista del Governatore uscente e ricandidato dal centrodestra Roberto Occhiuto di dimettersi e rimettere ai calabresi la decisione se confermarlo presidente anche dopo aver ricevuto un avviso di garanzia. Si vota tutta la giornata di oggi no stop fino alle 23. Con rilevazione dell’affluenza alle urne alle 12 alle 19 e a chiusra seggi della prima giornata.

Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani fino alle 15

E poi lunedì di nuovo dalle 7 alle 15, quando si potrà conoscere l’affluenza definitiva. A seguire nel pomeriggio lo spoglio e quindi in serata il verdetto. Sono tre i candidati in corsa per la carica di governatore della Calabria: l’uscente Roberto Occhiuto di Forza Italia cerca il bis, sostenuto dalla coalizione di centrodestra composta da 8 liste (FI, FdI, Lega, Noi Moderati, Unione di Centro, Forza Azzurri, Occhiuto Presidente e Sud chiama Nord-Partito Animalista Italiano); Pasquale Tridico, capogruppo della degli europarlamentari M5S ed ex presidente dell’INPS, chiede il voto per un’ampia coalizione di centrosinistra che va dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle e Avs, passando per Italia Demos e Rifondazione Comunista. Terzo incomodo Francesco Toscano, sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare. Azione di Carlo Calenda invece non ha preso parte alla competizione. Si può votare solo per un candidato Presidente:il voto si estende automaticamente alla lista collegata.

Calabria al voto: lo spoglio da lunedì pomeriggio

Si può votare sia per un candidato Presidente che per una lista collegata, tracciando un segno sul nome del candidato e sul simbolo della lista. Si può votare solo per una lista. Il voto si trasferisce automaticamente al candidato Presidente collegato. Non è previsto il voto disgiunto: non si può votare per un candidato e contemporaneamente per una lista non collegata. Ciascun elettore può esprimere una o due preferenze per i candidati al Consiglio regionale, rispettando la regola della doppia rappresentanza di genere: se si esprimono due preferenze, una deve essere maschile e l’altra femminile; altrimenti, la seconda preferenza sarà annullata. Lo spoglio delle schede prenderà il via lunedì 6 ottobre, alla chiusura delle urne.