Blitz nel campo nomadi di via Selvanesco di Milano: 10 bambini tolti alle famiglie. È il campo dei baby rom che hanno ucciso Cecilia De Astis

Vivevano nel degrado

La polizia locale di Milano ha sgomberato all’alba il campo nomadi di via Selvanesco, lo stesso che ospitava i quattro ragazzi rom che nell’agosto scorso hanno rubato un’autovettura con la quale hanno investito e ucciso la 71enne Cecilia De Astis.

Nel campo rom di via Selvanesco dieci minori non iscritti all’anagrafe

Nel Campo nomadi di via Selvanesco, c’erano almeno dieci minori, dai 4 ai 17 anni e anche loro, constatata dai vigili la “situazione di grave pregiudizio” sono stati collocati in comunità protette. Lo riportano le edizioni milanesi di Repubblica, Corriere, Giornale e Libero. Anche tre di loro (uno non è ancora stato trovato) sono stati posti in comunità per le stesse ragioni. Tre adulti sono stati denunciati per maltrattamenti in quanto avevano in custodia i piccoli.

Nel corso di più sopralluoghi, il Nucleo problemi del territorio della polizia locale aveva riscontrato una «situazione di grave pregiudizio per i minori, abbandonati a loro stessi, privi di corrente elettrica e acqua sanitaria per potersi lavare» oltre a «una evidente condizione di isolamento sociale». Bambini e ragazzi «non risultano iscritti all’anagrafe studenti e, non svolgendo altre attività culturali, artistiche o sportive adeguate alla loro età, sono soliti trascorrere le loro giornate all’interno del campo nomadi tra la terra, le pozzanghere e i cumuli di rifiuti».

Salvini: “Bene così, via i figli a pseudo-genitori”

L’ultimo controllo a via Selvanesco risale a giovedì scorso. I dieci minori sono stati trovati in «cattive condizioni igieniche», con vestiti inadatti e scarpe fradice. Così, come previsto dall’articolo 403 del codice civile — «quando il minore è abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità, la pubblica autorità lo colloca in luogo sicuro» — i dieci minori sono stati allontanati dagli adulti e affidati a strutture protette in accordo con i servizi sociali del Comune. Sabato i provvedimenti sono stati convalidati dal Tribunale per i Minorenni, che ha sospeso la potestà genitoriale fissando un’udienza per lunedì prossimo.

«Bene così. Grazie alla polizia locale di Milano, via i figli a pseudo-genitori rom che li educano al furto e alla criminalità. Avanti in questa direzione, l’illegalità non può essere tollerata e i bimbi meritano un futuro dignitoso». Così il leader della Lega, Matteo Salvini sui social commentando il provvedimento d’urgenza a tutela di dieci minori, che vivevano senza acqua né luce, nel campo di via Selvanesco a Milano.