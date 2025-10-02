Benigni al volante senza cintura e con il cellulare in mano: inutili gli avvertimenti dei cittadini: “Roberto, Roberto…” (video)

Colpa del traffico?

“Roberto! Roberto!”, così i romani si appellano al regista toscano Roberto Benigni, ripreso dalle telecamere a Roma mentre si trovava in macchina senza cintura e con il cellulare in mano. I finestrini erano alzati e l’attore, già vincitore dell’Oscar al miglior attore con il film “La Vita è bella”, non si è accorto di niente. Proprio lui che è così innamorato della Costituzione italiana, non sembra essere ugualmente affezionato al Codice della strada. Nel 1990 Benigni ha recitato ne “La voce della luna” di Federico Fellini, dunque è probabile che stesse recitando anche stavolta in un sequel intitolato “La voce dalla cornetta telefonica”.

Al di là delle battute, il video in cui ignora le norme principali per la guida sicura è diventato virale dopo la pubblicazione su X. E così gli utenti si sono scatenati con ironia nei commenti. Qualcuno ha colto l’occasione per fare un parallelismo: «”Nel suo nuovo spettacolo ‘Il Codice della strada più bello’».

Benigni al volante senza cintura e con il cellulare in mano

Dopo un po’ è arrivata anche una rettifica dall’entourage del regista e attore italiano, in cui hanno spiegato che si tratta di “un video vecchio, non ha più quella macchina”. L’automobile che compare nel video sembra essere una smart, ma non è poi così rilevante a fronte dell’errore commesso da Roberto Benigni. Insomma da “Non ci resta che piangere” a “Non ci resta che guidare”, il passo è stato breve. Nel frattempo, il regista non si è giustificato in alcun modo sull’accaduto: probabilmente è rimasto senza parole dopo la conversazione telefonica al volante.