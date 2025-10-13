Katy Perry e Justin Trudeau: l’ex idolo della sinistra internazionale “paparazzato” con la pop star su uno yacht

Lo scoop del Daily Mail

Le voci sulla recente storia d’amore tra Katy Perry e Justin Trudeau sembrano avere dei fondamenti, soprattutto dopo la pubblicazione di alcune foto che li ritraggono abbracciati su uno yacht. Secondo le immagini ottenute e pubblicate dal Daily mail, la coppia si trovava sulla barca nei pressi di Santa Barbara, in California.

Un’altra fonte ha riferito al Sun che i due hanno iniziato a frequentarsi dall’inizio dell’estate: “Non hanno potuto trascorrere molto tempo insieme perché lei è in tour, ma sono costantemente in contatto, si chiamano sempre su FaceTime e si mandano messaggi”. L’ex premier canadese e la cantante americana erano già stati avvistati insieme durante una passeggiata e in al ristorante “Le Violon” di Montreal, in occasione di uno spettacolo della donna a fine luglio.

Entrambi sembrano essere single: Katy lo è sicuramente, visto che dalla scorsa estate ha annunciato l’addio al compagno Orlando Bloom, con cui era fidanzata da 7 anni e da cui ha anche avuto una figlia. Invece Trudeau si è separato dalla moglie Sophie Grégoire nel 2023, dopo 18 anni di matrimonio e tre figli. Nelle foto pubblicate dal Daily mail, Katy Perry indossa un costume da bagno intero, mentre Trudeau un paio di jeans. La sequenza degli scatti mostrerebbe anche un bacio tra i due, oltre ad alcuni gesti affettuosi. Nonostante i rumors, nessun commento è arrivato da parte dei due interessati. Come riporta Skytg24, forse tra i due c’è semplicemente un interesse passeggero, ma è complicato fare ipotesi.

L’ex premier canadese è andato al suo concerto

Dopo l’incontro a Montreal, l’ex premier canadese 53enne si è recato al concerto di Katy ed è stato immortalato dai presenti. Anche in quel caso, le immagini di Trudeau sono diventate virali sui social.