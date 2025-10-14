Avaria in volo, paura sull’aereo di ritorno dal vertice di pace: a bordo 20 giornalisti al seguito della Meloni

Il volo da Sharm

Momenti di paura a bordo di un volo Wizz Air partito questa mattina alle 11.25 da Sharm el Sheikh e diretto a Roma. A causa della segnalazione di un’avaria, il comandante ha richiesto un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Capodichino. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco. L’aereo riportava in Italia una ventina di giornalisti inviati al seguito della premier Meloni per il vertice su Gaza in Egitto.

L’avaria e il fumo sul volo da Sharm a Roma

Stando ai tracciati della piattaforma Flightradar24, sembra che il velivolo della compagnia low-cost abbia iniziato a registrare problemi mentre era in volo tra la Puglia e la Basilicata. Una volta raggiunto lo spazio aereo sopra le due regioni, l’aereo ha iniziato una discesa veloce. “In un primo momento racconta un testimone al sito noixvoi24 – hanno acceso il segnale luminoso di allacciare le cinture e hanno annunciato che c’era turbolenza. Qualche minuto dopo il comandante ha fatto l’annuncio nel quale ci avvisava che l’aereo avrebbe effettuato un atterraggio di emergenza a Napoli per rilevazione di fumo in stiva e pertanto era opportuno atterrare e l’atterraggio sarebbe venuto in un tempo massimo totale di 11 minuti. Per fortuna così è stato. Ci hanno fatto rimanere seduti con le cinture allacciate, a terra abbiamo trovato Vigili del Fuoco, 118 e Polizia ad attenderci. Dopo circa quarantacinque minuti l’aereo è stato trainato in una zona di sosta dove, alla presenza dei Vigili del Fuoco, siamo stati fatti sbarcare”.

A bordo si trovavano numerosi turisti italiani e operatori dell’informazione di ritorno dal vertice sulla pace organizzato nella località egiziana. Dopo l’ispezione dell’aereo da parte dei vigili del fuoco e del personale della PolAria di Napoli, non sono emerse criticità.

Secondo la compagnia aerea,”il volo W4 6118 è stato dirottato su Napoli a causa di un imprevisto problema tecnico. L’aeromobile è atterrato in sicurezza e tutti i passeggeri sono sbarcati illesi. Contrariamente a quanto riportato da alcuni media, non vi erano segni di fumo o incendio a bordo. Tuttavia, poiché la sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio è la nostra massima priorità, il team di manutenzione della compagnia sta effettuando un’ispezione approfondita dell’aeromobile seguendo i protocolli”.