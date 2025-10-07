Il meteo settimana
Arriva l’ottobrata italiana ma le temperature saliranno più al nord che al sud. Weekend col bel tempo
Dopo il freddo arriva l’ottobrata sull’Italia ma le temperature saranno più miti e piacevoli al Nord che al Sud. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma tre fasce “climatiche” nei prossimi giorni: al Nord arriveremo a toccare massime di 24-25°C, ben oltre la media della prima decade di ottobre; al Centro sono previste più o meno le stesse temperature del settentrione ma, in questo caso, saliremo poco oltre le medie e vivremo quasi una fase normale per ottobre. Di contro, al Sud il termometro e il vento saranno quasi invernali: la burrasca in atto sul basso versante adriatico e ionico continuerà fino a mercoledì, mentre le minime e le massime oscilleranno su valori tipici di fine novembre almeno fino a venerdì. Attenzione anche al mare che sarà molto mosso o agitato intorno alle Isole Maggiori e al Sud con onde alte fino a 3-4 metri e altre mareggiate sulle coste esposte; al Centro-Nord la situazione, come detto, sarà invece tipica di una bella Ottobrata.
Quest’anno l’Ottobrata arriva dopo uno strano ed anomalo periodo freddo, ventoso e tempestoso: sarà dunque ancora più piacevole stare fuori al sole dell’Autunno, con un piacevole tepore e una sottile brezza che ci accompagneranno nell’osservazione del fantastico “foliage” stagionale.