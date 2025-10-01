Albanese nuova eroina pro Pal: “La Flotilla sta agendo nella legalità. Israele si fermi”

Il tifo della relatrice Onu

“Ciò che sta facendo la Global Summit Flotilla è assolutamente legale. Si tratta di un’azione umanitaria di base e Israele è obbligato a cessare immediatamente e desistere da ogni minaccia armata contro la Global Summit Flotilla e a garantire che essa svolga la sua missione di fornire aiuti umanitari ai civili di Gaza senza ostacoli”. Così Francesca Albanese, relatrice speciale per le Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.

Albanese: l’operazione della Flotilla è assolutamente legale

Parole che confermano il suo tifo sfrenato per i flottiglieri. L’ultima performance dell’Albanese è andata in scena durante la conferenza stampa della Global Sumud Flotilla in diretta sui canali social della missione per un “briefing sulle azioni intraprese da Israele durante la notte contro la flotilla”. Un live con le testimonianze dei partecipanti a bordo, che sono attualmente a 120 miglia nautiche da Gaza.

I terroristi di Hamas in fondo ‘vanno capiti’

La barricadera relatrice speciale delle Nazioni Unite, che Angelo Bonelli ha proposto come candidata al Nobel per la pace, è la stessa che ieri invitava a ‘capire’ i terroristi di Hamas. Protagonisti coraggiosi che “sono riusciti a riportare la Palestina al centro del dibattito” e che “stanno animando una rivoluzione globale”.