A Milano i pro-Pal sfilano contro la pace. Vandalizzati i murales dedicati alle vittime del 7 ottobre

Antisemitismo di sinistra

Insulti e grida contro Trump e il governo italiano. Deturpate le opere commemorative per le vittime dell'attacco di Hamas. Per FdI, la città è sempre più "antisemita"

A Milano sfilano i pro-Pal, che lanciano strali contro Trump e i negoziati di pace. Nelle stesse ore, in città, sono stati vandalizzati i murales dedicati alle vittime del 7 ottobre e al cardinale Pizzaballa.

La manifestazione pro-Pal e gli insulti contro Trump e Meloni

Poche centinaia le persone che hanno preso parte al corteo, in partenza da piazzale Udine, con arrivo previsto in piazza Leonardo Da Vinci, a Città Studi.

“Tutti parlano di pace e tregua. Vorrei essere ottimista ma quando si tratta di un’entità criminale, che ha tutto l’appoggio dei potenti – dagli Usa, alla comunità europea fino ai regimi arabi corrotti – non possiamo non sospettare che questa tregua sia una trappola. Questa tregua non è affidabile, perché i garanti, Trump e l’amministrazione Usa, non sono affidabili: sono dei sionisti criminali”, ha aggiunto, attaccando anche il ”governo italiano che continua a sostenere un criminale come Netanyahu e a fornire armi usate per uccidere bambini”, ha detto il presidente di Api, Mohammad Hannoun.

I murales vandalizzati

Due opere commemorative dell’artista aleXsandro Palombo sono state vandalizzate in città. I murales , dedicati rispettivamente al cardinale Pierbattista Pizzaballa e alla famiglia israeliana Bibas, sono stati deturpati in due luoghi simbolici della città: il Palazzo arcivescovile e il Consolato Generale del Qatar. L’ennesima vergogna che offende le vittime dell’assalto terroristico del 7 ottobre e un alto prelato impegnato per la pace.

Il primo episodio ha colpito l’opera raffigurante il cardinale Pizzaballa accanto a un bambino palestinese, simbolo di pace e dialogo interreligioso. Il murale, parte di un ciclo dedicato alla riconciliazione in Terra Santa, era stato collocato su un muro della Curia in Via delle Ore. A darne notizia è stata la stessa Diocesi di Milano, che ha espresso profondo rammarico per l’accaduto e ha provveduto alla rimozione dell’opera, completamente ricoperta di vernice nera e irrimediabilmente deturpata.

De Corato(FdI): “Una città sempre più antisemita”

Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia, ha commentato duramente gli episodi verificatisi in città. “Questa mattina in piazza della Scala alcuni manifestanti hanno ancora una volta protestato, attraverso un presidio, con urla e insulti verso Israele nonostante, grazie all’intervento del Presidente Trump, non si spari più, si sta provvedendo allo scambio degli ostaggi e si sta andando verso una tanto attesa pace. Questo a dimostrazione del fatto che Milano è diventata non solo in Italia ma in altre parti del mondo, una città antisemita. Gli ostaggi vengono liberati, la pace è ormai alle porte e nel capoluogo lombardo si manifesta ancora in cui si afferma di rilanciare un piano d’azione. Un rilancio già iniziato con la vandalizzazione di due murales dedicati al cardinale Pizzaballa. Vorrei ricordare che se i manifestanti pensano di rifare ciò che hanno fatto lo scorso 22 settembre, con devastazioni, aggressioni, ferimenti a esponenti delle Forze dell’Ordine in Stazione Centrale, stanno sbagliando tutto.”, ha detto il parlamentare di FdI.