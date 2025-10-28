A lezione di educazione idrica con Acea: premiate le scuole vincitrici del contest nazionale “Alla ricerca della goccia perduta”

Una risorsa preziosa

Alla cerimonia sono intervenuti il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e la presidente di Acea, Barbara Marinali. L'iniziativa ha l'obiettivo di formare le nuove generazioni sull’uso consapevole dell’acqua

A lezione di educazione idrica con Acea. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e la presidente di Acea, Barbara Marinali, hanno premiato oggi le scuole vincitrici del contest nazionale 2024-2025 “Alla ricerca della goccia perduta: riuso e risparmio dell’acqua”, nell’ambito del progetto Acea Scuola Educazione idrica in cui si chiedeva di realizzare un cortometraggio sul risparmio e riuso dell’acqua.

A scuola di educazione idrica con Acea

Da quest’anno l’iniziativa, finora rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di sei regioni – con oltre 11mila adesioni-, è stata estesa a livello nazionale portando nelle scuole di tutta Italia un percorso innovativo di educazione idrica: l’obiettivo è formare le nuove generazioni sull’uso consapevole e la tutela della risorsa idrica. E nel corso del 2026 potranno parteciparvi anche i licei e gli istituti professionali di tutto il Paese.

I vincitori del contest “Alla ricerca della goccia perduta: riuso e risparmio dell’acqua”

Sulla base delle valutazioni di una giuria interna Acea, dei colleghi delle società partecipate coinvolte e del Centro Sperimentale di Cinematografia, sono stati assegnati 6 premi regionali e 2 premi nazionali. I premi regionali (voucher di 2.000 euro a Istituto per l’acquisto di materiali didattici) sono andati a: Lazio, IC Gianicolo – Roma; Campania, Istituto Il Nuovo Bianchi – Napoli; Umbria, Scuola Primaria G. Mazzini – Terni; Molise, IC Montini – Campobasso; Toscana, Scuola primaria E. De Amicis I. C. G. Parini – Torrita di Siena (SI); Valle d’Aosta, Scuola secondaria di primo grado Mont Emilius 3 – Charvensod (AO).

I premi nazionali, ovvero la partecipazione gratuita all’Acea Acqua Edu Camp, il tour sostenibile che unisce educazione idrica e vela, sono stati assegnati a: Campania, Scuola Secondaria di Primo Grado De La Salle – Benevento (24-25 settembre); Umbria. Scuola Primaria Villa Pitignano – Perugia (30 settembre).

Nuovi contenuti multimediali e interattivi per coinvolgere sempre più studenti

La nuova edizione 2025-2026 di Acea Scuola Educazione Idrica si arricchisce di nuovi contenuti multimediali e quiz interattivi per coinvolgere sempre di più gli studenti in modo dinamico e divertente. Tra le attività previste: dalla formazione sul mondo dell’acqua in modalità digitale su piattaforma dedicata e contenuti strutturati per le diverse età degli studenti coinvolti a visite guidate agli impianti del Gruppo fino alla possibilità di partecipare al contest con la produzione di un cortometraggio sull’acqua.

La presidente di Acea, Barbara Marinali: «Un’iniziativa che ribadisce il nostro impegno in difesa dell’acqua»

«Ogni giorno siamo impegnati a promuovere una nuova educazione al risparmio idrico. E siamo orgogliosi di portare avanti insieme al Ministero dell’Istruzione quest’importante iniziativa, da quest’anno estesa in tutta Italia, con cui Acea ribadisce ancora di più il suo costante impegno in difesa dell’acqua. Il progetto è un’occasione importante non solo per presentare agli studenti il lavoro e le nuove tecnologie che il Gruppo Acea utilizza per garantire la tutela e la qualità dell’acqua nella gestione del servizio idrico, ma anche per sensibilizzarli sull’utilizzo consapevole di questa preziosa risorsa», ha detto la presidente di Acea, Barbara Marinali.