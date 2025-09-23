Trump all’Onu, due guasti fanno una prova, scala mobile e ‘gobbo’ rotti: “Il responsabile è nei guai” (video)

Il fuori programma

Doppio fuori programma per Donald Trump alle Nazioni unite, prima il gobbo elettronico non funzionante, con una risposta tagliente del presidente Usa. «Non mi dispiace fare questo discorso senza un gobbo, perché il gobbo non funziona”, ha detto alla platea, sottolineando che “in questo modo parlerò più con il cuore. Posso solo dire che la persona che usa questo gobbo è in un grosso guaio”, ha ironizzato Trump.

All’ONU non funziona il gobbo e Trump va a ruota libera: “Il responsabile del gobbo se la passerà male […] Noi siamo i migliori al mondo. Abbiamo abbassato le bollette di luce e gas, il prezzo degli alimenti, le tasse e abbiamo sconfitto l’inflazione […] Melania sarebbe… pic.twitter.com/5SBcKSr1RL — Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 23, 2025

🚨🇺🇸🇺🇳 All’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il teleprompter di Trump ha smesso di funzionare. Il presidente: “Posso solo dire che chiunque stia gestendo questo teleprompter è in grossi guai”. pic.twitter.com/N6Ic6W6D0I — Dario D’Angelo (@dariodangelo91) September 23, 2025

Un fuori programma sul quale lo stesso presidente Usa è tornato con un post social sulla sua piattaforma, Truth. «È sempre un onore parlare all’Onu, anche se l’attrezzatura è un po’ difettosa», ha detto scritto. «Credo che il discorso sia stato ben accolto», ha aggiunto il presidente mettendo in evidenza che il gobbo elettronico «era rotto» e la scala mobile non funzionava. «Questi eventi hanno reso il discorso più interessante», ha messo in evidenza.

“Dall’Onu ho ottenuto solo una scala mobile rotta e un gobbo elettronico che non funziona”

La scala mobile non funzionante è stato un altro tema di dibattito, con diversi utenti social americani che hanno denunciato come questi incidenti sembrino tutt’altro casuali.

“In sette mesi ho messo fine a sette guerre che dicevano essere non terminabili. Non è avvenuto prima, sono molto onorato di averlo fatto”. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando all’Assemblea Generale Onu. Il tycoon si è lamentato però che “non ho mai avuto una chiamata dalle Nazioni Unite”, e “nessuno mi ha ringraziato” per questo, ma “l’unica cosa che ho ottenuto è una scala mobile che si è fermata a metà e un teleprompter che non funziona”. “Le parole vuote non risolvono le guerre”, ha continuato.

E il New York Post ha titolato sulla furia di Trump montando un collage che include Zelenksy con le mani nei capelli e la premier italiana Giorgia Meloni che osserva l’intervento in una smorfia che sembra un sorriso sornione.