Toscana, in arrivo due nuovi Cpr per spacciatori e stupratori. Giani non li vuole, FdI: “Lui pensa alla salute di chi spaccia”

La solita sinistra

Secondo fonti del Viminale c'è il programma di realizzare in Regione un centro dedicato agli immigrati irregolari che non hanno diritto a rimanere in Italia e che hanno precedenti specifici. Il governatore è furibondo, ma FdI plaude: "Noi sempre dalla parte della sicurezza dei cittadini"

Il Ministero dell’Interno ha in programma di realizzare in Toscana – come a Trento e in Emilia Romagna – un Cpr dedicato agli immigrati irregolari che non hanno diritto a rimanere in Italia e che hanno precedenti specifici. La struttura sarà infatti riservata al rimpatrio di stranieri che hanno commesso reati gravi, come quelli commessi nell’ambito dello spaccio di droga e della violenza sessuale. Lo ha appreso l’Adnkronos da fonti del Viminale. Come spiegano le stesse fonti, sulla base delle norme vigenti, il migrante irregolare è trattenuto in un Cpr a seguito di una convalida del giudice. Ed è libero in qualsiasi momento di lasciare il centro se accetta il rimpatrio nel Paese di origine.

Toscana, Giani fa muro contro i Cpr per gli irregolari

Subito fa muro il governatore ora ricandidato dal centrosinistra Eugenio Giani: “I Cpr, in questo stato, in Toscana non li vogliamo tanto meno senza che vi sia una riforma”. Lo ha parlando con i giornalisti a proposito delle dichiarazioni di Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, sulla necessità di due Cpr in Toscana. Giani ha fatto fuoco e fiamme: “I Cpr devono essere riformati perché così come sono ora sono luoghi di detenzione. Perché vengono gestiti da cooperative, da figure approssimative rispetto a quella che è un’effettiva situazione di detenzione – afferma- che si sviluppa anche per mesi di persone che si vuol rimandare al loro paese di origine. Ma che rischiano di trovarsi in una situazione di grave disagio e sofferenza con strutture precarie”.

Giani non ne vuole sentir parlare: “I Cpr non hanno funzionato, sono stati oggetto di inchieste di magistratura, di fatti di violenza, di fatti di sopraffazione. E quindi, prima di fare ulteriori Cpr, secondo me, occorre una profonda riforma che ne identifichi nuovamente il luogo”. Già, i problemi di sicurezza per i cittadini sono secondari per il governatore della Toscana. Gliele canta FdI.

Michellotti (FdI): “Giani tutela spacciatori, noi i cittadini”

“Anche il presidente uscente Eugenio Giani oggi si preoccupa delle modalità con cui dovrebbero essere trattati gli spacciatori clandestini nei Cpr,;del loro benessere all’interno. Noi ci preoccupiamo della sicurezza dei cittadini: che non vogliono più le centrali di spaccio sotto casa”. Parla chiaro in una nota il deputato e coordinatore della campagna elettorale di Fratelli d’Italia, Francesco Michelotti. “FdI ha una visione esattamente contraria. Perché, per noi, – prosegue – la sicurezza e la tutela delle persone, e non dei delinquenti, è al primo posto. Due Cpr, uno per i clandestini ed uno per gli spacciatori, sono la risposta alla criminalità diffusa nelle strade della nostra regione, la cui realizzazione sarà il primo impegno quando vinceremo”.