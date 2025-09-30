Sullo stesso aereo, ma non sulla stessa barca: Meloni e Schlein s’incontrano sul volo per la Calabria

Incontro a sorpresa tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein su un volo di linea per la Calabria, dove entrambe erano attese per incontri elettorali. Oltre a loro, per lo stesso motivo c’erano anche il vicepremier Antonio Tajani e i leader di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

Incontro ad alta quota per Meloni e Schlein: sullo stesso volo verso la Calabria

Meloni era seduta vicino al capo della sua segreteria, Patrizia Scurti. Il più vicino alla premier era Bonelli. Poco più dietro, c’erano Tajani e Fratoianni e più defilata Schlein. La circostanza ha suscitato grande curiosità nei presenti e le cronache riferiscono di un fugace saluto tra le due leader, i cui umori all’indomani del voto nelle Marche devono essere assai diversi. Si è trattato comunque di incontri cordiali, con strette di mano e sorrisi accennati.

Il confronto sulla Flotilla: «Aggiorniamoci»

«Tutti si sono parlati con tutti», hanno riferito gli entourage a chi chiedeva conto dell’incontro casuale. Secondo indiscrezioni, il tema principale delle conversazioni sarebbe stato la Flotilla. In particolare, il ministro degli Esteri, richiamando anche le parole del Capo dello Stato, avrebbe reiterato a Fratoianni e Bonelli l’invito a sostenere lo sbarco degli aiuti umanitari a Cipro, per poi farli pervenire a Gaza evitando azzardi. Della questione, però, secondo quanto emerso, avrebbero parlato direttamente, insieme a Tajani, anche Meloni e Schelin, una volta scese a terra. Orecchie pizzute hanno riferito di un «aggiorniamoci» scambiato prima di congedarsi e di proseguire ciascuno per la propria strada.

Pure in Calabria centrodestra unito, sinistra in ordine sparso

Con il solito schema: centrodestra unito, sinistra in ordine sparso. Meloni e Tajani hanno preso la strada per il comizio di chiusura della campagna elettorale di Roberto Occhiuto a Lamezia Terme, dove poi si sono ritrovati anche con Matteo Salvini, con il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, con quello dell’Udc Antonio De Poli e con Laura Castelli di Sud chiama Nord. Diversa l’agenda di Schlein, Bonelli e Fratoianni, che si sono divisi: la segretaria dem verso Crotone, a sostegno del candidato di centrosinistra Pasquale Tridico, Fratoianni a Catanzaro, Bonelli a Paola.