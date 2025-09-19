Strage sul lavoro a Marcianise. Esplode un silos (già chiuso in passato): tre operai morti, due feriti

La tragedia in Campania

Stavano lavorando alla manutenzione di un silos i tre operai morti nell’esplosione avvenuta a Marcianise (Caserta) all’interno della Ecopartenope. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco, mentre le prime attività di indagine sono affidate alla Polizia di Stato. Secondo quanto si apprende, in passato quel silos era stato chiuso per miasmi e irregolarità. Le forze dell’ordine sul posto confermano che non risultano dispersi ma ci sono due feriti. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro, in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area. di Stato. Secondo quanto si apprende, in passato quel silos era stato chiuso per miasmi e irregolarità. Le forze dell’ordine sul posto confermano che non risultano dispersi. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro, in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Marcianise, gli operai morti a causa di una forte esplosione

Sarebbero morti per l’onda d’urto causata dall’esplosione di un serbatoio di oli esausti i tre lavoratori dell’azienda. Rabbia, disperazione, lacrime tra il via vai di familiari e lo choc dei dipendenti. I familiari dei deceduti, di cui non sono stati ancora resi noti i nomi, sono arrivati sul posto. “Perché”? si chiedono. Ci sono anche i familiari degli altri due dipendenti rimasti lievemente feriti, in attesa di avere notizie. Un clima carico di tensione per un infortunio che è tra i più gravi nella storia di un’area industriale enorme, come quella di Marcianise. A pochi chilometri, alla Frigo Caserta, che è nel comune di Gricignano d’Aversa, due operai sono morti ad inizio anno in diversi incidenti e proprio qualche giorno fa si è tenuto un sit-in fuori all’azienda.

La vicinanza di Fratelli d’Italia ai parenti delle vittime

“Un’altra tragedia intollerabile, di proporzioni enormi, che colpisce il mondo del lavoro. “L’esplosione avvenuta nell’impianto di trattamento rifiuti è stata violentissima, speriamo che la situazione non si aggravi. La nostra vicinanza va alle famiglie e ai colleghi delle vittime, un ringraziamento alle squadre di soccorso che in questi attimi si stanno spendendo per riportare la situazione sotto controllo”, dichiarano Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Agricoltura, e Gimmi Cangiano, vicepresidente della Commissione d’inchiesta sulle ecomafie.