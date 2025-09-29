Strage di cristiani in una chiesa mormone del Michigan: un 40enne spara poi dà fuoco all’edificio (video)

Usa sotto choc

E’ salito ad almeno quattro morti e altri otto feriti il bilancio della sparatoria condotta da un uomo armato in una chiesa mormone del Michigan, che ha aperto il fuoco con un fucile d’assalto prima di aver dato fuoco all’edificio. Lo ha affermato la polizia locale spiegando che l’attacco alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc, una cittadina a 100 chilometri a nord-ovest di Detroit, è avvenuto durante una funzione domenicale a cui stavano partecipando centinaia di persone.

Il sospettato, identificato come Thomas Jacob Sanford, 40 anni, di Burton, Michigan, è stato poi ucciso a colpi d’arma da fuoco dalla polizia nel parcheggio della chiesa. Le autorità stanno indagando sull’incidente e lo hanno definito un “atto di violenza mirata”, anche se il movente resta poco chiaro. “Stiamo ancora cercando di stabilire esattamente quando e da dove è partito l’incendio e come è iniziato”, ha affermato il capo della polizia spiegando che l’aggressore è stato ucciso otto minuti dopo la sparatoria.

La strage di cristiani nella Chiesa: chi sono i mormoni

I mormoni, membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (i cosiddetti mormoni) si considerano cristiani, perché credono in Gesù Cristo come Figlio di Dio, Salvatore e Redentore. I mormoni si definiscono cristiani e vedono la loro chiesa come una “restaurazione” del cristianesimo primitivo. Molte chiese cristiane tradizionali (cattolica, ortodossa e gran parte delle protestanti) non riconoscono i mormoni come cristiani “ortodossi”, perché i loro insegnamenti differiscono dai principali dogmi cristiani storici (per esempio la Trinità è concepita in modo diverso, credono in scritture aggiuntive come il Libro di Mormon, e hanno una teologia propria su Dio, l’uomo e l’aldilà). Duunque, dal punto di vista interno sono cristiani, ma dal punto di vista di molte altre confessioni sono considerati una religione distinta dal cristianesimo tradizionale.