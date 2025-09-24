Sos violenza, venerdì all’ospedale Sant’Andrea di Roma il convegno “L’amore non fa così, dare voce al silenzio”

Sostegno alla vittime

Sos Violenza. Formare il personale che soccorre le persone vittime di violenza fisica, psicologica o sessuale nell’ambito del “Percorso per vittime di abusi e violenze senza differenza di genere e di sesso”, che dal 2018 opera all’interno dell’Azienda ospedaliera e universitaria Sant’Andrea di Roma. È questo l’obiettivo dell’evento – “L’Amore non fa così, dare voce al silenzio” – che si svolgerà venerdì 26 settembre, a partire dalle ore 11 e per l’intera giornata, nella sede della Facoltà di Medicina (adiacente l’Ospedale Sant’Andrea). L’iniziativa è organizzata e promossa Marzietta Montesano, referente del percorso, e dalla squadra multidisciplinare che garantisce il servizio quotidiano.

Venerdì al Sant’Andrea focus sulle vittime di violenze e abusi sessuali

Nel corso della mattinata è previsto un incontro con le istituzioni (tra i quali il governatore del Lazio Francesco Rocca e il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli). A seguire una tavola rotonda che sarà aperta da Francesca Milito, direttore generale del Sant’Andrea, che vede la partecipazione di rappresentanti istituzionali governativi e regionali, insieme a rappresentanti del sistema sanitario, del mondo accademico, della giustizia, delle forze dell’ordine e del terzo settore. Interverranno tra gli altri il preside della Facoltà di Medicina e psicologia, Angelo Rendina, il procuratore aggiunto della Repubblica di Roma, Giuseppe Cascini e Vittorio Fineschi, ordinario di Medicina legale alla Sapienza.

I risultati del percorso di sostegno che opera dal 2018

“Da gennaio all’agosto di questo anno gli accessi registrati al Pronto soccorso del nostro ospedale delle vittime sono stati quasi 120, con una percentuale del 10% di under 18, che nell’83% dei casi subisce l’aggressione da parte di un genitore. Tra gli adulti l’82% sono donne e il 18% uomini, con un’età che varia da 18 a 50 anni. Il 73% di queste persone proviene dall’Italia, il 27% è di nazionalità straniera. Il 50% dei casi è vittima di violenza fisica, il 5% di violenza sessuale. I dati a nostra disposizione parlano chiaro”, spiega Francesca Milito. “Quello della violenza – aggiunge – è un tema di attualità che richiede preparazione e grande senso di responsabilità da parte di tutti gli attori convolti per assicurare sostegno adeguato alle vittime. Credo sia fondamentale fare squadra e agire in maniera multidisciplinare”-

Al via il corso di aggiornamento che ha formato 1500 persone

“Nel pomeriggio – spiega Marzietta Montesano – daremo inizio al Corso di Aggiornamento aperto al personale interno ma anche a chi lavora in altre strutture sul protocollo clinico assistenziale dedicato alle vittime di violenza e maltrattamento destinato al riconoscimento dei segnali e all’applicazione delle corrette procedure di intervento. Dal 2018, nel nostro ospedale sono state formate quasi 1.500 persone. Ispirati da Vittoria Doretti, ideatrice del Codice Rosa, che avremo l’onore di ospitare nel corso dell’evento, abbiamo generato negli anni un vero patrimonio umano, professionale, culturale e scientifico per il Sant’Andrea, rappresentando una sorta di unicum nel Lazio. È stata creata una rete istituzionale grazie alla quale abbiamo promosso iniziative anche nelle sedi governative, come Camera, Senato e Regione Lazio, con il supporto dell’Unione italiana forense. Vogliamo dare voce al silenzio di chi arriva e chiede aiuto ed evitare che quella voce diventi silenzio”.