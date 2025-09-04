Sinner inarrestabile anche nel derby italiano: batte Musetti in due ore. E dà una lezione sull’autentico spirito dello sport

Gli Us Open

Jannik Sinner continua a essere inarrestabile: ha vinto il derby azzurro con Lorenzo Musetti nei quarti di finale, che si sono disputati nella notte di oggi, volando così in semifinale agli US Open 2025. Il numero 1 del mondo si è aggiudicato la sfida italiana contro la testa di serie numero 10 per 6-1, 6-4, 6-2 in 2 ore.

Sinner batte Musetti e dà una lezione sullo spirito autentico dello sport

«Sono molto contento di essere arrivato alle semifinali di un altro grande slam», ha detto dopo il match. «Oggi io sono partito bene e (per Musetti, ndr) non è stato facile poi rientrare in partita. Ho cercato di leggere il suo gioco. Non sono entrato in partita pensando a un derby ma pensando che giocavo contro il numero 10 al mondo». Musetti, ha aggiunto con il consueto fair play, è un «giocatore molto talentuoso, è molto difficile giocare contro di lui. Non ha servito benissimo al primo set e io sono sempre riuscito a rispondere bene», ma «ha la qualità di essere un giocatore molto fastidioso». «Ci conosciamo bene, ma dobbiamo mettere da parte l’amicizia per la partita e quando ci stringiamo la mano torniamo come prima», ha chiarito.

L’incredulità per il tifoso che ha cercato di rubargli il borsone

A chi gli chiedeva del tifoso che, alla fine della scorsa partita, ha cercato di aprirgli la borsa, Sinner ha risposto che «non mi era mai capitato, ho cercato subito di capire se aveva preso qualcosa perché avevo il telefono, il portafoglio. Ma la security fa un lavoro fantastico».

Ora sguardo sulla sfida con Auger Aliassime

Quanto alla prossima sfida contro il canadese Feliz Auger Aliassime, che ha battuto nei quarti del Cincinnati Open, il campione ha sottolineato che «sarà una partita completamente diversa. Le condizioni qui sono diverse. Penso che qualsiasi cosa possa succedere. Penso che sia migliorato molto. Sarà un partita difficile per tutti e due». La sfida sarà domani. Auger-Aliassime ha avuto la meglio sull’australiano Alex De Minaur. Nell’altra semifinale, la sfida sarà tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il serbo Novak Djokovic.