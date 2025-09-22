Lo scontro in tv
Silvia Sardone zittisce la Moretti: “Dai dell’idiota a Trump, poi dici che non c’è odio politico…” (video)
Lo scontro a L’Aria Che Tira tra Alessandra Moretti e Silvia Sardone raggiunge picchi epici quando l’esponente del Pd, negando la diffusione di messaggi di odio politico da parte della sinistra, accusa Trump di essere “un utile idiota” al servizio di Putin. La Sardone, esponente della Lega, in collegamento con lo studio di David Parenzo, si ribella a questo epiteto: “Ma come si permette di dare dell’idiota a Trump? Si rende conto che sono messaggi che istigano alla violenza? Poi negate che dalla vostra parte usiate un linguaggio d’odio…”.