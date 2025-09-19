Show contro il morto che non può difendersi. Stefano Massini spara su Charlie Kirk e tace sul killer (video)

Da Formigli su La7

Il morto non sta bene in salute, purtoppo, e non può difendersi, anche perché qualcuno lo ha ucciso. Senza mai citare l’assassino, magari per un buffetto di critica, sai, certe cose non si fanno, Stefano Massini, attore e opinionista tv, l’altra sera da Corrado Formigli, a “Piazza Pulita“, si è limitato a elencare una serie di nefandezze che Charlie Kirk avrebbe – e sottolineo avrebbe – affermato nel corso della sua militanza politica. Con lo sguardo da ortopanoramica dal dentista, a denti stretti, Massini, che non brilla per recitazione ma eccelle in retorica, ha di fatto reso meno grave, agli occhi dei telespettatori, il delitto dell’intellettuale americano. A suo avviso, campione di razzismo, violenza, intolleranza, a cui non spetterebbe il titolo di “martire della libertà”. Senza esagerare, come avrebbe detto Massini, lo show col morto è stato triste e volgare, ma da Formigli, questa, purtroppo, non è più una notizia.

L’arringa di Massini su Charlie Kirk