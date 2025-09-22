San Siro, Marotta minaccia di andare via, Santanché: “Sbagliato demolirlo. E Sala non sa nemmeno dove si faranno gli europei

A rischio Italia 2032

Il sindaco si dice fiducioso ma ignora che gli europei si terranno sia in Italia che in Turchia. Il ministro del turismo attacca il primo cittadino

Beppe Marotta, presidente e dominus dell’Inter, ieri è stato chiaro: “O il comune ci dà lo stadio San Siro oppure Inter e Milan andranno via”. Un’altra gatta da pelare per il sindaco Beppe Sala, considerando peraltro che la vendita dell’impianto è nel filone dell’inchiesta della Procura e che tra poco scatteranno i 70 anni del vincolo della Soprintendenza. Oggi il primo cittadino è tornato sull’argomento, dicendosi fiducioso, mentre il ministro del turismo, Daniela Santanché, ha criticato la possibile demolizione dell’impianto.

Sala: “Europei del 2032 a rischio per Milano” e poi fa la gaffe

“Io non penso che le parole di Marotta siano una minaccia, chiaro che è molto possibile che lascino Milano ma io credo che a questo punto il Consiglio debba decidere in piena autonomia”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un appuntamento commentando le dichiarazioni del presidente dell’Inter Beppe Marotta sullo stadio di San Siro. “Stamattina – ha aggiunto – ho incontrato Michela Uva, direttore esecutivo dell’Uefa, per fare il punto sugli Europei del 2032. Verranno assegnati nell’ottobre 2026 all’Italia o alla Turchia, anche se l’Italia onestamente è favorita. Nel dossier bisogna indicare i 5 stadi. Per la situazione di oggi, il rischio è che non ci sia Milano”, ha concluso il sindaco.

In questa dichiarazione ecco la gaffe del sindaco: gli europei del 2032 sono già stati assegnati a Italia e Turchia insieme, mentre ancora solo lui pensa che si debba fare una scelta tra i due Paesi. Incredibile.

Le parole di Santanché

“Nessuno è contro il nuovo stadio, ma molti, e anche noi, riteniamo che demolire lo stadio di San Siro non sia utile, né in termini di costo né in termini di quella che è un’icona di Milano perché lo stadio per intere generazioni è un elemento importante e iconico. Quindi come tutte le cose ci vuole buon senso”. Così la ministra del Turismo Daniela Santanché a margine di un appuntamento a Milano replica alle parole del presidente dell’Inter Beppe Marotta, che ieri ha dichiarato che in mancanza di una soluzione su San Siro le squadre cercheranno una soluzione altrove. “Io non credo che questo capiterà. Bisogna fare le cose con buon senso”, ha aggiunto la ministra.