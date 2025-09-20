Salvini annulla tutti gli impegni per le coliche: è giallo sulla sua presenza a Pontida. Ma lo staff assicura: “Ci sarà”

I dubbi social

“Ci vediamo a Pontida!”. È il messaggio postato sui social dal vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, poco prima che fosse annunciata la cancellazione dei suoi impegni di oggi per controlli medici.

Il vicepremier diserta l’evento della Lega giovani

Il leader della Lega, fa sapere il suo staff, si sta sottoponendo a dei controlli medici: nulla di preoccupante, ovviamente è confermata la presenza di domenica a Pontida. A quanto si apprende, i controlli per il vicepremier e segretario leghista si sarebbe resi necessari per un problema di calcoli renali. Oggi nell’agenda di Salvini figurano due appuntamenti: alle 11.30 era atteso a Nogara, nel Veronese, al 50esimo anniversario della nascita dello stabilimento Coca Cola, e alle 19 a Pontida, nelle valli della Bergamasca, per il tradizionale intervento alla manifestazione della Lega giovani che ogni anno precede il raduno della Lega, previsto domattina.

Da Bossi a Vannacci: la Lega di Salvini si ritrova a Pontida con Abascal, Bardella e il figlio di Bolsonaro – Secolo d’Italia

Ma la defezione odierna ha fatto scattare qualche malevola ipotesi e illazione sui social su un’assenza diplomatica, viste le tensioni degli ultimi tempi con il leader della Lega circondato politicamente da due big sgomitanti come il generale Roberto Vannacci e il governatore del Veneto Luca Zaia. Ovviamente illazioni che hanno un fondamento effimero, perché un’assenza all’evento storico del popolo leghista sarebbe un favore fatto agli avversari interni e difficilmente frutto di una strategia di comunicazione.

Chi ci sarà al tradizionale appuntamento di Pontida

Il post di Salvini è accompagnato da un video motivazionale di due minuti che si apre con l’immagine dell’omicidio di Charlie Kirk e il monito della vedova (“Non avete idea di cosa avete appena scatenato”), e lo slogan di questa edizione di Pontida: “Senza paura”. “Senza paura, come la Lega Santa che a Lepanto nel 1571 sconfisse l’impero ottomano chiamando a raccolta le forze cristiane – dice la voce narrante del video -. Senza paura, come la Lega lombarda che nel 1167 sconfisse il Barbarossa chiamando a raccolta i comuni italiani”. “Senza paura come noi – prosegue mentre scorrono le immagini anche di Umberto Bossi e Roberto Maroni – con la nostra Lega, a 35 anni dalla Pontida che giurò per la libertà fin dal celebre raduno del 1990. Tante cose sono cambiate da allora. Gli avversari si sono moltiplicati. I contestatori dell’Autonomia. L’Europa che ci riempie di immigrati e follie green e vorrebbe imporci bombe e carri armati. L’Islam radicale. La sinistra accecata dall’odio”.

Le coliche non fermano Salvini: il vicepremier annuncia sui social la sua presenza

“Ma noi siamo senza paura – e nel video si susseguono le immagini dell’attentato a Donald Trump, di quello a Silvio Berlusconi colpito al volto da una statuetta, Oriana Fallaci e Salvini con la maglia con scritto ‘ruspe in azione’ -. Ieri come oggi il popolo di Pontida non dimentica le persecuzioni giudiziarie. Il processo a Salvini. I linciaggi, gli insulti. Il popolo di Pontida non è mai cambiato. La Lega siamo tutti noi, quelli che non si arrendono, quelli che non tacciono, quelli che giurano per la libertà. Nella tua Pontida, senza paura”. Infine il video si chiude con una foto di Kirk.