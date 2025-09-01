Picchiata e violentata in un sottopassaggio della stazione: è caccia allo stupratore di una 18enne milanese

A San Zenone al Lambro

Violenza sessuale nella notte tra sabato e domenica a San Zenone al Lambro, al confine tra le province di Milano e Lodi. La vittima è una ragazza di 18 anni. Stava andando a prendere il treno, quando uno sconosciuto, che la giovane ha descritto come di origine nordafricana, l’ha afferrata e spinta in un’area boschiva, dove l’ha picchiata e ha abusato di lei.

Dopo che lo stupratore è fuggito, la ragazza ha chiamato il 112 ed è stata trasportata in codice arancione nel centro antiviolenza della clinica Mangiagalli di Milano. Le indagini, coordinate dalla procura di Lodi, sono condotte dai carabinieri della compagnia di San Donato e del nucleo investigativo di Milano.

La notizia, anticipata da ‘Repubblica‘ e dal ‘Giorno‘, viene confermata da fonti qualificate dalle quali si apprende che al momento non ci sono sviluppi nelle indagini.

Come ricostruisce ll Giorno è da poco passata la mezzanotte a cavallo fra sabato 30 agosto e domenica 31. Via del Bissone corre tra le campagne al confine tra le province di Milano e Lodi. La chiamata al 112 arriva proprio da lì, non lontano dal sottopassaggio sorvolato dai binari dello scalo ferroviario di San Zenone al Lambro. La diciottenne che ora fatica a parlare era diretta proprio lì, in stazione: doveva prendere un treno per tornare a casa.

La ragazza è stata trasportata alla clinica Mangiagalli per iniziare il doloroso percorso di esami, accertamenti e assistenza psicologica degli specialisti del centro antiviolenze. Negli stessi minuti, è partita l’indagine per risalire all’aggressore sparito nel nulla, affidata ai militari della Compagnia di San Donato Milanese e del Nucleo investigativo di Milano. Da via Moscova arrivano nel cuore della notte le tute bianche della Sezione investigazioni scientifiche, che battono con estrema attenzione la zona indicata dalla vittima per isolare tracce potenzialmente utili all’inchiesta coordinata dalla Procura di Lodi.