Ondata di solidarietà per Meloni: la pausa per stare con la figlia riceve anche l’applauso dei pediatri

L'Italia sa con chi stare

L'attacco scomposto scagliato da Italia Viva ha generato un moto di vicinanza nei confronti della premier: sui social centinaia di migliaia di like e commenti di supporto, tra i quali anche quelli di donne note come Serena Autieri e Antonella Clerici

Non solo la solidarietà del centrodestra. Dopo l’attacco scomposto del renziano Enrico Borghi per i due giorni di pausa che si è presa per stare con la figlia, Giorgia Meloni ha ricevuto la vicinanza di migliaia di cittadini e di diverse voci note della società civile, da donne famose come Serena Autieri e Antonella Clerici, al presidente della Società italiana di pediatria (Sip), Rino Agostiniani, oltre che di associazioni impegnate per la difesa delle donne e la tutela dei minori.

I pediatri: «Meloni fa bene a rivendicare il diritto-dovere di stare con la figlia»

«Il diritto-dovere di fare la mamma o il papà non si nega a nessun genitore, e la premier Meloni fa bene a rivendicarlo al di là del suo ruolo. La presenza, l’attaccamento e il rapporto genitore-figlio vanno mantenuti, indipendentemente da quelli che sono gli impegni dei genitori», ha detto Agostiniani parlando con l’agenzia di stampa Adnkronos.

Il presidente dei pediatri italiani ha sottolineato come sia fondamentale «per i bambini che i genitori facciano i genitori qualunque siano i loro impegni e lavoro». «La loro presenza è sempre importante, un elemento per garantire un buon processo di crescita e per garantire al bambino di esprimere al meglio le proprie potenzialità», ha concluso il medico.

Le reazioni sui social: gli italiani sanno con chi stare

È arrivato attraverso i social poi il supporto, tra gli altri, di Antonella Clerici e Serena Autieri, due donne che sono anche mamme con lavori impegnativi. Entrambe hanno commentato con like e emoji dell’applauso il post in cui la presidente del Consiglio ha risposto alle polemiche sollevate da Borghi per il viaggio privato a New York, rivendicando «con orgoglio il diritto di dedicare del tempo – nelle occasioni possibili rispetto al mio ruolo – a mia figlia, senza che questo debba diventare l’ennesimo pretesto per attacchi meschini e speculazioni politiche».

Complessivamente, solo su Instagram quel post ha ottenuto quasi 170mila like e migliaia di commenti di solidarietà. Ugualmente su Facebook, dove tra like, cuori e abbracci le reazioni positive sono state oltre 180mila a fronte di poche centinaia di altra natura, e i commenti hanno raggiunto quasi quota 40mila.

Valore D: «Le donne non dovrebbero dover scegliere tra lavoro e maternità»

«Fa riflettere che nel 2025 si debba ancora mettere in discussione la possibilità per una donna di essere madre e professionista. Le donne non dovrebbero trovarsi di fronte a una scelta tra lavoro e maternità», ha sottolineato Cristiana Scelza, presidente di Valore D, associazione d’imprese che promuove l’equilibrio di genere per la crescita delle aziende e del Paese.

Il Moige: «Da Meloni un gesto di responsabilità: i figli hanno diritto di stare con i genitori»

«Credo sia un gesto ammirevole quello di portare in vacanza la figlia. Una persona tanto impegnata come la presidente del Consiglio, che trova il tempo per vivere il suo essere madre. È un diritto sacrosanto e inviolabile, non possiamo che plaudire a questo gesto», ha commentato Antonio Affinita, direttore generale e cofondatore del Moige (Movimento italiano genitori). Per Affinita, la scelta della premier rappresenta «un gesto di responsabilità. Crediamo che il diritto dei genitori di stare con i figli, educarli e vivere insieme esperienze di vacanza e di gioco sia intoccabile, a prescindere dalle attività e dagli impegni professionali».

Crosetto: «Opposizione senza decenza, che fa solo un pessimo servizio alla Nazione»

«Giorgia Meloni ha sbagliato a prendersi 48 ore di pausa. Doveva prenderne di più. Perché sono 3 anni che non si risparmia ed è uno sbaglio non staccare ogni tanto la spina. È una donna al servizio della Nazione e del suo Popolo, non una schiava che deve rispondere ad un’opposizione senza decenza», ha scritto su X il ministro della Difesa Guido Crosetto. «A me non è mai interessato quante vacanze facessero e dove le facessero i Presidenti o i ministri o i parlamentari: mi interessa – ha aggiunto il ministro – il risultato del loro lavoro ed ho sempre rispettato il loro diritto a riposare ed avere spazi privati e familiari. Una politica che raggiunge questo livello di sterile polemica, fa solo un pessimo servizio alla Nazione».

Gasparri: «Da Borghi condotta miserabile, chieda scusa»

«Il senatore Borghi chieda scusa dopo la sua miserabile condotta di ieri nei confronti della Meloni», ha scritto sempre su X il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, mentre il deputato di FdI, Paolo Trancassini ha sottolineato che «l’incapacità a confrontarsi sui temi della Nazione, combinato con l’odio politico, li spinge a scendere sempre più rapidamente le scale della decenza. Toccato il fondo, temo che lo scaveranno».