Ogni sondaggio una doccia fredda a sinistra: FdI resta inarrivabile, il Pd continua a perdere pezzi

Noto per "Porta a Porta"

Cresce il centrodestra, mentre l'opposizione perde terreno con ogni assetto: sia come centrosinistra sia come campo largo. In Toscana Tomasi guadagna terreno

Fratelli d’Italia stabilmente primo partito, Pd in calo, divario tra centrodestra e opposizione nei suoi vari assetti che si allarga sempre di più. L’ultimo sondaggio Noto per Porta a Porta conferma che per la sinistra non c’è chance di avvicinarsi al consenso dell’esecutivo e dei partiti che lo esprimono. E una doccia fredda arriva anche dalle rilevazioni a livello locale: Noto sondaggi ha scandagliato anche le intenzioni di voto in Toscana ed è emerso che, pur restando un ampio divario, il candidato del centrodestra Alessandro Tomasi cresce più del governatore uscente Eugenio Giani.

FdI stabilmente primo partito, il Pd perde terreno: si allarga il divario tra centrodestra e opposizione

A livello nazionale, FdI si conferma primo partito senza competitor con il 30% dei consensi. Il Pd perde terreno, perdendo lo 0,5% e attestandosi al 22%. Resta fermo al 13% il M5S. La Lega invece lo 0,5% lo guadagna e arriva al 9%, Forza Italia resta stabile all’8,5%. A sinistra cala anche Avs, che come il Pd perde mezzo punto e atterra al 6 %. Azione è stabile al 3,5%, Italia viva al 2,5% guadagna mezzo punto. Infine +Europa all’1,0% perde lo 0,5%, stabile all’1,5% Noi Moderati all’1,5%. Complessivamente, il centrodestra al 49% conquista mezzo punto mentre il centrosinistra al 29% perde l’1,5%. Il campo largo, senza Azione, è al 44,5%, perdendo il 2,5%. Gli astenuti-indecisi restano al 43%.

In Toscana Tomasi guadagna terreno

Per quanto riguarda la Toscana, pur rimanendo ampio, si accorcia il divario tra il governatore uscente Eugenio Giani, candidato per il centrosinistra, e il candidato del centrodestra, Alessandro Tomasi. Secondo il sondaggio Noto, Giani è al 58% e ha guadagnato un punto rispetto al precedente sondaggio. Tomasi, la cui candidatura è stata annunciata meno di un mese fa, invece, dall’ultimo sondaggio realizzato il 9 settembre, ha guadagnato l’1,5%, attestandosi ora al 40,5%.

«Il divario con Giani? È una carica che suona per aumentare l’impegno»

Il divario registrato dai sondaggi «non mi spaventa». Anzi, «è la mia storia: sono sempre partito in svantaggio e mi piace lottare per recuperare», ha commentato Tomasi, nel corso di un’intervista a Novaradio. Il divario «per noi suona la carica: va moltiplicato l’impegno che abbiamo messo fino a oggi», ha spiegato, aggiungendo che «possiamo solo crescere, perché con la campagna elettorale riusciremo a farci conoscere meglio, a raccontare i programmi e le cose concrete». «Possiamo solo recuperare e – ha concluso Tomasi – sono convinto che possiamo farcela».