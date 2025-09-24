“Occupiamo tutte le università”: la minaccia dei bravi ragazzi di Cambiare rotta per Flotilla

Pronti a scatenare l'inferno

Giornata di mobilitazione per gli studenti del collettivo e di sinistra Italiana. Riunione "organizzativa" alla Sapienza di Roma sul come proseguire la protesta al grido di "Blocchiamo tutto"

I giovani di Sinistra Italiana e di Cambiare rotta si sono visti a Roma nel primo pomeriggio alla Sapienza per decidere come proseguire le azioni di protesta dopo l’attacco della Flotilla di mercoledì stanotte. “Ci vediamo tra poco, occupiamo tutte le università”, è il grido di battaglia di Cambiare rotta sui social. Intanto anche al liceo romano Virgilio alle 15,30 ha organizzato una assemblea organizzativa dei collettivi per la preparazione di striscioni di solidarietà alla Flotilla e per organizzare le prossime mobilitazioni. “Lunedì è stato solo l’inizio”, promettono i ragazzi del collettivo del liceo Tasso.

Cambiare Rotta minaccia: “Lunedì è stato solo l’inizio”

Intanto a Roma c’è il primo liceo occupato per Gaza, il Rossellini, che sta aggregando una protesta per nulla pacifica. “Venerdì alle 15 ci vediamo al liceo Rossellini occupato per una grande assemblea studentesca per organizzare il blocco di tutte le scuole e l’occupazione permanente di 100 piazze in tutta Italia”, aggiungono gli studenti sui social.

Pronti a scatenare la piazza

Non paghi delle devastazioni di lunedì scorso che abbiamo ancora sotto gli occhi, chiamano a raccolta a una manifestazione imponente: “Studenti, lavoratori, occupanti, precari, disoccupati, hanno imparato come unirsi. E sono pronti a farlo di nuovo, per sostenere le navi della Global Sumud Flotilla che sono pronte a fronteggiare il terrorismo israeliano”. Ma Flotilla è solo uno dei pretesti per agitare la piazza, l’intenzione è dare supporto anche ad altre battaglie antagoniste: “In prima fila insieme al movimento per il diritto all’abitare e per difendere le famiglie dell’occupazione di via Palenco dagli sfratti ‘in stile israeliano’ annunciati dalla giunta Gualtieri e dal governo Meloni”, aggiungono. “L’attacco di stanotte alla Flotilla rappresenta un segnale inconfondibile; dobbiamo essere pronti a bloccare tutto di nuovo!”.

Studenti di sinistra agitano il grido di battaglia: “Tutti come il Rossellini!!, affermano gli studenti di Osa al termine delle lezioni, davanti al liceo romano Cavour. “Che il Rossellini sia l’esempio per tutti, la mobilitazione non finisce qui! Sarà nostro compito farci sentire, mobilitarci, bloccare e occupare le nostre scuole!”.