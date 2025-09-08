Meloni zittisce e querela Borghi: “Mai usato voli di Stato, sono andata a New York per il compleanno di mia figlia”

Week end privato con Ginevra

Stampa faziosa, malelingue e parlamentari disinformati. Giorgia Meloni reagisce con fermezza e carte bollate a quanti, Enrico Borghi di Italia Viva in prima linea, hanno insinuato l’utilizzo di voli di Stato per la trasferta newyorkese della premier insieme a sua figlia Ginevra. E hanno ipotizzato chissà quali missioni segrete negli States.

Trasferta Usa con la figlia, Meloni querela Borghi

“Il senatore Borghi e quanti, anche dagli organi di stampa, sollevano ‘misteri’ sulle due giornate di assenza pubblica del presidente del Consiglio dovrebbero forse riconoscere una verità molto semplice. Almeno una volta all’anno, il presidente ha il diritto di svolgere il suo ruolo più naturale, quello di madre. Il presidente del Consiglio ha trascorso il fine settimana a New York in veste privata con sua figlia Ginevra, che tra qualche giorno compie gli anni”. Così una nota di palazzo Chigi dove si precisa che Meloni e la figlia hanno viaggiato con “voli di linea all’andata e al ritorno”, perché “il presidente Meloni non ha mai utilizzato voli di Stato per ragioni private”.

La nota di Palazzo Chigi: mai usato voli di stato per ragioni private

Il viaggio – prosegue la nota – era il regalo di compleanno per sua figlia. “Pertanto – conclude il comunicato di Palazzo Chigi – il presidente Meloni intende adire le vie legali nei confronti di chi ha diffuso o insinuato notizie infondate in merito”. A sollevare il caso un’interrogazione da parte di Italia Viva per chiedere lumi sugli spostamenti della premier dopo che il sito Dagospia aveva ipotizzato una missione degli Stati Uniti. E dopo il tam tam di voci sulla possibilità che Meloni si fosse recata in America con volo di Stato per assistere alla finale degli Us Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Italia Viva si tuffa nella notizia falsa per polemiche a buon mercato

“Perché non si è recata ad alcuno degli eventi avvenuto nel fine settimana da venerdì 6 a domenica 8 settembre scorso? Borghi chiede alla presidente del Consiglio di chiarire “se abbia partecipato o meno a eventi istituzionali non resi pubblici, in Italia oppure all’estero, come hanno ventilato alcune fonti giornalistiche, a New York con un volo di stato o in Puglia?”. L’assenza a Cernobbio e alla camera ardente di Giorgio Armani avrebbero – udite udite – insospettito il senatore renziano membro del Copasir, che ha perso un’ottima occasione per occuparsi di altro. Fuori pista e fuori luogo.