Meloni coi leader del centrodestra ad Ancona per Acquaroli: segui la diretta (video)

Marche al voto

È iniziato l’appuntamento elettorale di Ancona. Cappellini blu con la scritta bianca “Acquaroli presidente”, bandiere di Fratelli d’Italia accanto ai vessilli di Forza Italia e Lega, i tre pilastri della coalizione. Sulle note intramontabili di Rino Gaetano, Piazza Roma ad Ancona si è riempita di sostenitori del centrodestra, per il comizio di Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini.

Acquaroli presidente: centrodestra unito per il voto (diretta)

L’obiettivo: spingere la corsa finale di Francesco Acquaroli, governatore uscente di FdI e candidato del centrodestra alle regionali marchigiane, in vista del voto del 28 e 29 settembre. Sul palco, dove si alterneranno la presidente del Consiglio e i due vicepremier, campeggia lo slogan elettorale di Acquaroli, “Più Marche”, affiancato dai simboli dei partiti che ne sostengono la candidatura contro lo sfidante del centrosinistra Matteo Ricci. Durante l’evento interverranno anche Maurizio Lupi (Noi Moderati), Antonio De Poli (Udc) e i leader locali delle forze della coalizione di centrodestra.