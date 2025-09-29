Marche, al via lo spoglio: Acquaroli in vantaggio nei primi exit poll. La parola ai voti

Regionali

Si sono chiuse alle 15 le urne nelle Marche. I primi exit poll Opinio per la Rai parlano di un vantaggio del governatore uscente e candidato del centrodestra, Francesco Acquaroli di FdI, dato tra il 48% e il 52%. Lo sfidante di centrosinistra, l’europarlamentare Pd ed ex sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, si attesta invece tra il 46% e 50%.

Al via lo spoglio nelle Marche: Acquaroli in vantaggio nei primi exit poll

Una fotografia simile viene restituita anche dagli Instant poll realizzati da Swg per La7. Qui Acquaroli è tra il 48,5% e il 52,5%, mentre Ricci tra il 45,5% e il 49,5%. Solo l’Instant poll realizzato da Youtrend per Sky parla di un testa a testa assoluto, assegnando a entrambi i candidati un possibile risultato tra il 46% e il 50%.

Sei candidati in campo

I candidati in campo sono complessivamente sei: oltre ad Acquaroli e Ricci, entrambi supportati da sette liste, ci sono Claudio Bolletta per Democrazia Sovrana Popolare; Francesco Gerardi per Forza del Popolo; Lidia Mangani per il Partito comunista Italiano e Beatrice Marinelli per la lista Evoluzione della Rivoluzione. I candidati al consiglio regionale sono 526 suddivisi in 16 liste in appoggio ai sei aspiranti governatori.

Gli aventi diritto sono 1.325.689, l’1,2% in più rispetto alla tornata del 2020, suddivisi in 1.572 seggi elettorali, di cui 14 ospedalieri.