Lisbona sotto choc, deraglia la storica funicolare Gloria: almeno 15 i morti. L’ambasciata italiana mobilitata (video)

Lo schianto

L’Elevador da Glória, uno degli storici ascensori panoramici che collegano la parte bassa della città di Lisbona alla collina del Bairro Alto, ha deragliato, schiantandosi al suolo. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di almeno 15 persone morte e almeno 20 persone ferite nel deragliamento, secondo quanto riferisce Cnn Portogallo su X. La funicolare, che collega la parte bassa del centro della capitale portoghese con il Barrio Alto, è il mezzo di trasporto più utilizzato dai turisti. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e mezzi della Protezione Civile per estrarre i feriti dalle lamiere.

Lisbona, lo schianto della funicolare classificata monumento nazionale

La funicolare si è schiantata contro un edificio in Rua da Glória, nei pressi dell’Avenida da Liberdade. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18 di mercoledì. Al momento non sono note le cause del deragliamento, che si è verificato mentre il mezzo scendeva dal Miradouro de Sao Pedro de Alcantara in direzione di Praça dos Restauradores. Il sindaco di Lisbona, Carlos Moedas è sul posto. In una nota il presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa ha espresso “profondo rammarico per l’incidente”, in particolare “per le vittime decedute e i feriti gravi, così come per i numerosi feriti lievi”. Il presidente “esprime il proprio cordoglio e la propria solidarietà alle famiglie colpite da questa tragedia e auspica che l’accaduto sia rapidamente chiarito dalle autorità competenti”, ha aggiunto. La funicolare, inaugurata il 24 ottobre 1885, è composta da due vetture, collegate da un cavo sotterraneo, che salgono e scendono in maniera alternata e simultanea lungo due binari paralleli. Nel febbraio 2002 è stata classificata come monumento nazionale.

Meloni: “Profondo dolore”

La premier Meloni è vicina alla tragedia delle vittime: “Ho appreso con profondo dolore del tragico deragliamento dell’Elevador da Glória a Lisbona. Desidero esprimere, a nome del Governo italiano e mio personale, sincero cordoglio e vicinanza al Portogallo, alle famiglie delle vittime e ai feriti coinvolti nell’accaduto”

Verifiche sulla presenza di turisti italiani

La Farnesina si è mobilitata subito dopo il deragliamento. A quanto si è appreso, l’ambasciata d’Italia a Lisbona è in contatto con le autorità locali e sta conducendo verifiche sull’eventuale presenza di italiani.