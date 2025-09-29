Le Marche confermano Acquaroli e il buongoverno della destra: il campo largo è affondato

FdI è primo partito

La dichiarazione che riconosce la vittoria di Francesco Acquaroli arriva nel tardo pomeriggio di lunedì, a spoglio ancora in corso, pronunciata dal grande sconfitto, Matteo Ricci: “I marchigiani hanno scelto la continuità, il dato è chiaro”, ha dichiarato l’europarlamentare Pd in conferenza stampa. I dati sono granitici: il candidato del centrodestra, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, ha staccato di ben 8 punti Ricci. Altro che testa a testa o candidato del campo largo in testa, come aveva fatto circolare qualche furbetto dal Nazareno.

Dal fronte del centrodestra, Fratelli d’Italia posta sui social arriva due parole irridenti per Schlein, Conte e compagni: “Avete perso”, accompagnato dalla foto dei leader del campo largo di opposizione.

La premier Giorgia Meloni sottolinea a caldo: “Gli elettori hanno premiato una persona che ha lavorato senza sosta per la Regione. Sono certa che continuerà con la stessa passione e determinazione. Complimenti Francesco e buon lavoro”. “Agli insulti e alle polemiche della sinistra, i marchigiani hanno dato una risposta chiara: grazie”, commenta su X il segretario della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. Soddisfazione viene espressa anche da Forza Italia. “Oggi è una bella giornata per le Marche, per il centrodestra e per Forza Italia”, commenta il viceministro alla Giustizia e senatore azzurro, Francesco Paolo Sisto.

Acquaroli: abbiamo creato una forte discontinuità col passato

Emozionato, ma composto e misurato come nel suo stile Francesco Acquaroli spende poche ma puntuali parole sulla sua campagna elettorale e sulla riconferma. “In questi cinque anni abbiamo iniziato ad affrontare le cose in maniera approfondita, cercando soprattutto di creare una forte discontinuità con ciò che era accaduto in passato. È stata una campagna elettorale molto intensa, devo dire anche bella: in alcuni momenti abbiamo provato davvero grandi sensazioni e soddisfazioni. Mi fa piacere che intorno alla coalizione dei cinque anni precedenti si sia unita una forza civica – anzi, più di una – con belle energie della società civile che hanno dato un contributo importante”.

Arianna Meloni: “Acquaroli come Marsilio, FdI ha una classe dirigente capace”

Arianna Meloni, parlando al comitato elettorale, accanto al governatore appena rieletto, rivendica un dato lusinghiero: “Siamo molto orgogliosi anche del fatto che Francesco Acquaroli sia il secondo governatore di Fratelli d’Italia che viene riconfermato al secondo turno dopo cinque anni di governo, come già era successo a Marco Marsilio, un segno distintivo che Fratelli d’Italia ha una classe dirigente preparata, capace, che sa governare, che ha una lunga storia di amministrazione, di militanza e che quando governa è risolutiva”.

I risultati: Fratelli d’Italia primo partito, affluenza al 50%

A metà delle sezioni scrutinate, Fratelli d’Italia è nettamente primo partito con il 28,35% mentre il Pd è al 22,69%. Nella coalizione del centrodestra FdI è al 28,35%, segue Fi all’8,08%, Lega al 7,14%, i Marchigiani al 3,85%, Civici Marche al 2,75%, Udc al 1,84%, Noi Moderati all’1,64%.

Nella coalizione del campo largo il Pd è al 22,69%, a seguire la Lista Ricci con il 6,92%, il M5s al 5,24%, Avs al 4,21%, Progetto Marche Vive all’1,86%, Avanti con Ricci all’1,54%, Pace Salute Lavoro all’1,16%.

L’affluenza definitiva è al 50,01%. Nella precedente tornata del 2022 era stata del 59,75%.