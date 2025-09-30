La sinistra Lgbt ha un nuovo idolo, il calciatore Bernardeschi: “Se l’uomo indossa la gonna che male c’è?”

Il caso

Federico Bernardeschi, un personaggio particolare che già negli anni scorsi, quando giocava ancora in Italia, si era segnalato per alcune iniziative alquanto originali. "Io mi sono messo la gonna, dodici anni fa – ha raccontato Bernardeschi, ospite al podcast Bsmt di Gianluca Gazzoli – e che problema c'è? Se a me mi piace me la metto". Bernardeschi ha raccontato che per questo motivo era stato anche accusato di essere omosessuale: "Quante volte mi hanno detto che sono gay! E se fossi gay? Ma che cosa me ne frega, secondo te non te lo dico? Che problema ci sarebbe? Anzi, ne andrei fiero".

Bernardeschi con la gonna e con la mano arcobaleno

Il calciatore però ha ammesso che gli sfottò sui social lo fecero soffrire: “Arrivare nello spogliatoio della Fiorentina con gli articoli dei giornali che dicevano 0Si è messo la gonna’, in quel momento lì mi fece soffrire. Però in questo mondo alla fine ognuno è libero di fare quello che vuole, non bisogna quindi dare troppa importanza al giudizio degli altri”. I like, del mondo Lgbt, sui social, ovviamente abbondano. Bernardeschi, qualche anno fa, si era mostrato sui social anche con una mano dipinta dai colori arcobaleno, su Rai 1 nel corso della trasmissione «Il Circolo dei Mondiali» dove si stavano commentando i fatti della giornata in Qatar. “Io penso – disse Bernardeschi – che i diritti civili, la libertà di espressione, la libertà di pensiero e il poter scegliere il proprio credo siano cose inviolabili nella vita. Nessun essere umano, nessun governo, nessuna politica, nessuna amministrazione di qualsiasi genere, deve e può violare questi diritti civili, è una cosa abominevole. Quando si calpestano i diritti civili in questo modo penso che il mondo dovrebbe insorgere”.