La Fornero sbrocca in tv, Floris fa scattare l’applauso: “Vannacci mi fa vomitare, mi vergogno di uno come lui in Europa!” (video)

Elsa Fornero attacca Roberto Vannacci a diMartedì, sotto gli occhi di Giovanni Floris, che fa anche scattare l’applauso in studio quando l’ex ministro del Welfare parla di “linguaggio vomitevole”. Una furia, la Fornero, che prosegue invasata contro il generale, eletto nelle fila della Lega all’Europarlamento, che però non aveva modo di replicare. “Linguaggio vomitevole, mi vergogno di avere un simile rappresentante in Europa e mi vergogno di avere un generale che si comporta in questo modo. Veramente, Vannacci vergognati”. Dopo gli applausi, la Fornero ha proseguito contestando le frasi dette da Vannacci a Pontida: “Ce ne freghiamo se ci chiamano estremisti, perché diciamo che chi delinque deve finire in galera, perché non giustifichiamo il reddito di cittadinanza e il pane ce lo guadagniamo col sudore e il sacrificio”. La Fornero non ha gradito e da Floris ha avuto la sua Pontida.