Edicola SOSTIENICI

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

La Fornero sbrocca in tv, Floris fa scattare l’applauso: “Vannacci mi fa vomitare, mi vergogno di uno come lui in Europa!” (video)

Sfogo clamorosa

La Fornero sbrocca in tv, Floris fa scattare l’applauso: “Vannacci mi fa vomitare, mi vergogno di uno come lui in Europa!” (video)

Politica - di Marta Lima - 24 Settembre 2025 alle 17:11

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Marta Lima - 24 Settembre 2025