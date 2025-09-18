Kirk, la frase di Trump che mozza il fiato: “Un giorno sarebbe potuto diventare presidente”

Durante una conferenza stampa congiunta a Londra, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha toccato un tema inaspettato, rendendo omaggio a una figura del mondo conservatore americano: Charlie Kirk. Con parole cariche di commozione e stima, il tycoon ha descritto Kirk non solo come «un giovane straordinario». Ma come un potenziale futuro presidente degli Stati Uniti.

Il tributo di Trump a Kirk

Le sue dichiarazioni hanno gettato una nuova luce su un drammatico evento, l’omicidio di Kirk, un atto che secondo il presidente sarebbe legato al fatto che l’attivista «esprimeva la sua opinione». Un tributo che sottolinea la stima di Trump per Kirk e che riapre il dibattito sulla libertà di espressione e le sue tragiche conseguenze.

Tra commozione e indignazione

Ecco le parole dell’inquilino della Casa Bianca: Charlie Kirk aveva «buone possibilità di diventare un giorno presidente». Parole pronunciate fra commozione e indignazione dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in conferenza stampa a Londra, insieme al premier britannico Keir Starmer. Per Trump, Kirk è stato «assassinato in modo orribile per aver espresso la sua opinione. Era un giovane straordinario», e aveva «un futuro incredibile. Non ho mai visto nessuno relazionarsi con i giovani come faceva Charlie, i ragazzi sono devastati» dalla sua morte, ha aggiunto Trump, commosso almeno quanto risentito e sdegnato.

(Italpress)