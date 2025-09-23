Ilaria Salis trema: a un passo dal ritorno in carcere in Ungheria chiede alla Meloni di processarla in Italia

Oggi il voto della Ue

“La mia intenzione non è mai stata quella di sottrarmi a un processo. Rivendico, come chiunque altro, il diritto a un processo equo e giusto, con tutte le garanzie democratiche del caso. In Ungheria questo non è evidentemente possibile. Per questo la difesa della mia immunità è oggi fondamentale”, dice oggi la europarlamentare Ilaria Salis in una intervista al Corriere della Sera parlando da Bruxelles dove oggi il Parlamento europeo vota sulla revoca della sua immunità.

La Salis sostiene che in Ungheria la sentenza sarebbe già scritta: “Negli ultimi giorni il portavoce del governo ungherese è arrivato a inviarmi le coordinate del carcere dove progettano di rinchiudermi, mentre Orbán in persona mi ha descritto come una terrorista. Revocare l’immunità significherebbe consegnarmi a una persecuzione già in atto. La mia condanna è stata di fatto sancita in anticipo dal potere politico, in un Paese dove la magistratura non è indipendente e dove verrei sottoposta, come ritorsione, a condizioni detentive disumane”. E aggiunge: “Fin dal giorno zero di quei lunghi, terribili quindici mesi di carcerazione preventiva ho chiesto che il processo si tenesse in Italia. In un Paese civile, dove vige lo stato di diritto, dove accuse e prove possono essere valutate in modo equo e trasparente, con tutte le garanzie democratiche”, “pur avendo l’immunità europea, io potrei comunque essere processata in Italia, dove godo della stessa immunità dei parlamentari italiani, che non impedisce affatto l’avvio di un procedimento penale. Lo prevede l’articolo 9 del protocollo 7 sull’immunità dei parlamentari europei. Io non potrei, ad esempio, essere arrestata senza l’autorizzazione del Parlamento cui appartengo; ma posso essere processata”. E conclude: “Sono preoccupata, agitata. Ma sono anche fiduciosa”.

Lei ha mai incontrato Giorgia Meloni?, le chiedono. “No, mai. Ma spero che una soluzione si possa trovare, nell’interesse di tutti e di tutto, in primo luogo il rispetto dei diritti… risulta che a volte l’iniziativa sia stata presa dalla Procura, ma altre volte l’iniziativa sia stata presa dal ministro della Giustizia. Sono convinta che il governo sia in grado di far sì che il processo avvenga in Italia, secondo le garanzie del diritto, in modo che possa portare a una sentenza giusta. È quello che chiedo con forza”.