Ilaria Salis gode per lo sciopero che paralizza l’Italia. Il web: “Far pagare agli italiani la guerra è da cogli… Vergognati”

Il post su Gaza fa infuriare

L'europarlamentare parla di sciopero "necessario", "Scintilla di solidarietà". Sulla rete la travolgono: "Vi maledirò per il bordello che c'è in giro"

I commenti sono feroci sotto il post su X in cui Ilaria Salis inneggia allo sciopero generale che ha reso oggi, lunedì 22 settembre, una giornata infausta per milioni di lavoratori italiani. “Di fronte a un genocidio, alle complicità e all’inazione, sospendere il normale corso delle cose per lanciare un messaggio chiaro e forte è non solo giusto, ma necessario. Lo #sciopero è la scintilla che fa ardere il fuoco della solidarietà.” La solidarietà? Risponde un utente inferocito: “Secondo me bisogna essere dei coglioni per far pagare all’Italia e agli italiani la guerra tra Hamas e Israele. Andate avanti così e riceverete sempre calci in c…alle elezioni”. Ancora: “Sì, ma voi comunisti dei contratti a 5 euro l’ora firmati dalla Cgil quando ne parlate? Sempre a propinare queste puttanate…”.

Ilaria Salis esulta per lo sciopero. Il web: “Vergognati”

Ilaria Salis esulta forse nel vedere città in tilt, lavoratori in strada bloccati, metro chiuse, scene apocalittiche. Mettere in ginocchio un Paese “fa ardere il fuoco della solidarietà?”. A chi lo va a raccontare? Ha visto lo sgomento dipinto sulla faccia di chi sta tentando di dare un senso alla sua giornata? Avrà tutti gli strumenti l’europarlamentare per visionare video e immagini che da stamane inondano il web, con cittadini furibondi. Cittadini che non hanno fatto nulla di male, lavoratori abituati, semmai, a scioperare per altro. Fermare il Paese, bloccare le attività sarà un bel vedere per la Salis. Ma i più sono avviliti e arrabbiati. “Lo sciopero è uno strumento per il quale ha sofferto, lottato la classe lavoratrice che ci ha preceduto. Voi lo svilite per ideologie acchiappapopolo e vi dovreste vergognare”.

“Avete stancato con queste trovate proPal di estrema sinistra che trasudano antisemitismo da tutti i pori. Fatela finita, lasciate lavorare la gente!”. “Io andrò a lavorare e vi maledirò per il bordello che c’è in giro…”. Un altro la fa nera: “No, amica mia, lo sciopero è la conferma che oltre a non avere capito nulla della questione, avete troppo tempo libero e pochissima voglia di lavorare…