Il “colpo grosso” gli sfugge di mano: tifoso beccato mentre prova ad aprire la borsa di Sinner sotto gli occhi di tutti

Ladro da stadio

Il numero uno al mondo lascia il campo irritato dopo aver fulminato il fan con lo sguardo. Ma l'attenzione resta alta per il derby tutto all'italiana con Musetti

Al termine del successo contro Alexander Bublik, quando l’adrenalina dovrebbe lasciare spazio soltanto all’abbraccio del pubblico, Jannik Sinner si è trovato davanti a una scena imprevista. Non l’ovazione, non i selfie, non la solita richiesta di autografi: un tifoso seduto a ridosso del campo ha provato, con gesto furtivo e privo di pudore, ad aprirgli la borsa per portarsi via un oggetto qualsiasi.

Il video dello scippo a Sinner diventa virale

Il video circolato in rete mostra con chiarezza la sequenza. Sinner, borsone alla spalla, si ferma a firmare palline e a distribuire teli usati durante l’incontro, confermando la sua consueta disponibilità verso i fan. È in quel momento che il ragazzo allunga la mano verso la cerniera della sua sacca. L’intenzione è palese: impadronirsi di un ricordo materiale, ignorando decenza, regole e pure la guardia di siurezza.

La reazione del campione

L’agente di turno nota il movimento e blocca il tentativo. Jannik si volta di scatto, coglie la scena e, visibilmente contrariato, interrompe il suo momento con i sostenitori. Fa dietrofront e si dirige verso lo spogliatoio, lasciando l’improvvisato “ladruncolo” a balbettare scuse tardive. Un gesto invadente che ha trasformato un’occasione di vicinanza in un episodio imbarazzante.

La testa è già al derby con Musetti

Archiviato l’incidente, il campione guarda avanti. Nei quarti di finale lo attende Lorenzo Musetti, autore di una prestazione travolgente contro Jaume Munar. Il numero uno al mondo non si è sottratto a un commento sul derby italiano: «Sarà bellissimo per i tifosi italiani. Il nostro tennis sta vivendo un momento straordinario. E Lorenzo è uno dei più grandi talenti».