Funicolare di Lisbona, c’è un’italiana tra i feriti. Il Portogallo proclama il lutto nazionale (video)

Disastro della "Gloria"

Le vittime accertate sono 17, salito anche il numero dei feriti. I testimoni: «Si è accartocciata come una scatola di cartone». Si indaga sulle cause del deragliamento ed è polemica sulla manutenzione

Il Portogallo ha proclamato per oggi il lutto nazionale, dopo il gravissimo incidente che ha coinvolto l’Elevador da Glória, la storica funicolare di Lisbona, che ha deragliato provocando, secondo l’ultimo bilancio, la morte di 17 persone e il ferimento di almeno altre 23, tra le quali un bambino. Cinque sono gravi. Tra i feriti più lievi risulta un’italiana, che ha riportato una ferita al braccio.

L’incidente fa il giro del mondo. Il cordoglio di Meloni

L’incidente ha suscitato una grande commozione anche a livello internazionale, rilanciato dai siti di informazioni di mezzo mondo. Un «sincero cordoglio» è stato espresso anche dalla premier Giorgia Meloni, che ha rivolto il proprio pensiero alle famiglie delle vittime e ai feriti.

Un’italiana tra i feriti

Le generalità delle vittime non sono state rese pubbliche immediatamente, ma un portavoce dei servizi di emergenza ha dichiarato che tra le vittime ci sono anche alcuni cittadini stranieri. La funicolare è una delle mete turistiche imprescindibili in città. Si sa inoltre che tra le vittime c’è il conducente.

L’indagine e le polemiche sulla manutenzione

La procura ha avviato un’indagine sulle cause del disastro. Nelle impressionanti immagini girate sul posto, si vede la funicolare accartocciate. Benché le cause del disastro siano ancora tutte da chiarire, è merso che la rottura del cavo di traino ha causato il ribaltamento del vagone del tradizionale mezzo di trasporto che collega Piazza Rossio ai quartieri di Bairro Alto e Principe Real.

I media portoghesi hanno riferito di un appalto di manutenzione annullato poiché tutte le offerte ricevute in risposta al bando avevano superato l’importo preventivato. Secondo fonti sindacali, inoltre i lavoratori dell’azienda avrebbero presentato ripetuti reclami sulla necessità di manutenzione. L’azienda dei trasporti, invece, nell’immediato ha respinto le accuse di non aver rispettato i protocolli.

Le testimonianze: «Si è accartocciata come una scatola di cartone»

Le testimonianze di chi si trovava sul luogo parlano della funicolare che a un certo punto ha preso a scendere ad altissima velocità lungo il rapido pendio che ne costituisce il percorso. Poi ha deragliato, andandosi a scontrare contro un edificio «con violenza brutale» e accartocciandosi come «una scatola di cartone».