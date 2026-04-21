Sicurezza, stretta del governo Meloni: giro di vite su baby gang, violenze e immigrazione

Più potere agli agenti

L’Italia cambia passo sulla sicurezza. Con il nuovo Decreto Sicurezza, il governo Meloni imprime infatti un’accelerazione decisa nella lotta a criminalità, degrado e violenza giovanile, rafforzando strumenti e tutele per le forze dell’ordine e introducendo norme più severe per chi mette a rischio l’ordine pubblico.

Un intervento organico che punta a rispondere alle emergenze più sentite dai cittadini: dalle baby gang alle manifestazioni violente, fino alla gestione dei flussi migratori.

Guerra alle baby gang: tolleranza zero

Il decreto segna una svolta nel contrasto alla criminalità giovanile: dallo stop alla vendita di coltelli e armi ai minori alle pene più dure per chi gira armato senza motivo. Ma soprattutto con la responsabilità diretta anche per i genitori. Un messaggio quindi chiaro e inequivocabile: nessuno spazio per l’illegalità, nemmeno tra i più giovani.

Manifestazioni, basta violenze: arrivano stop e maxi multe

Scatta la linea dura anche contro i professionisti del disordine: sarà infatti vietato partecipare ai cortei per chi ha precedenti per violenze, è introdotto anche il fermo preventivo fino a 12 ore per i soggetti pericolosi. A ciò si aggiungono le sanzioni fino a 12mila euro per manifestazioni non autorizzate. L’obiettivo è garantire il diritto a manifestare senza trasformare le piazze in scenari di guerriglia.

Città più sicure: Daspo urbani e pene più severe

Il decreto sicurezza rafforza quindi la presenza dello Stato nei territori. Ecco in quali termini, spiegati a grandi linee. Daspo urbano esteso a stazioni, aeroporti e mezzi pubblici; carcere fino a 5 anni per chi fugge all’alt della polizia; stretta su borseggiatori, spacciatori e rapinatori e arresti anche “differiti” grazie alle prove video. Si tratta dunque di misure concrete per restituire sicurezza a quartieri e centri urbani.

Immigrazione: regole più rigide e rimpatri più rapidi

Il decreto interviene anche sul fronte migratorio. Viene introdotto l’obbligo di collaborazione per l’identificazione; le espulsioni vengono accelerate per chi non rispetta gli ordini. Avviene altresì un rafforzamento dei centri e dei rimpatri volontari. Una stretta che, in tale modo, punta a rendere più efficiente il sistema e a contrastare l’irregolarità.

Più tutele per chi difende lo Stato

Viene riservata anche una maggiore attenzione agli uomini e alle donne in divisa: sono previste infatti nuove assunzioni e procedure semplificate; più strumenti investigativi, anche sotto copertura. Non manca inoltre un tutela legale garantita per gli operatori. Un segnale forte di sostegno a chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini.

I risultati: reati in calo e controlli record

Non vanno dimenticati i numeri rivendicati dall’esecutivo che confermano la direzione intrapresa: milioni di controlli nelle città e nelle stazioni; migliaia di operazioni ad alto impatto; è stato registrato un calo significativo di omicidi, furti e rapine; nonché oltre 42mila nuove assunzioni nelle forze dell’ordine.

Una svolta politica sulla sicurezza

Con questo decreto, il governo Meloni consolida quindi la sua linea: sicurezza come priorità, più strumenti per lo Stato e tolleranza zero verso chi viola le regole. Una risposta netta a una domanda sempre più forte che arriva dai cittadini: vivere in città più sicure, con regole certe e rispetto della legalità.