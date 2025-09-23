Fratoianni leader di odio politico: “Meloni complice del genocidio”. Bignami: “Grave sciacallaggio, infimo livello raggiunto”

Ignobili accuse

Un atto di grave sciacallaggio politico, l’ennesimo, vede stavolta protagonista il leader di Sinistra Italiana- Avs, Nicola Fratoianni, che intervistato da Fanpage ha definito la premier Meloni e il suo governo “complici del genocidio” a Gaza. Dopo giorni trascorsi a parlare di odio politico da parte della destra, da sinistra non hanno fatto altro che rendersi protagonisti di sciacallaggi e linguaggio aggressivo proprio contro la destra, dentro e fuori le aule, sui social, in tv. Le parole di Fratoianni innescano la reazione del capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami. “L’emblema del tipico cinismo della sinistra che specula sui morti e sulle tragedie per il proprio tornaconto personale. Il più infimo modo di concepire la politica: provare a fare ‘fatturato’ diffondendo menzogne e odio contro gli avversari. Vergogna”.

Bignami: “Sciacallaggio di Fratoianni su Gaza”

Vale la pena ricordare con quali gravi parole Fratoianni ha accusato l’esecutivo di un un disegno più ampio: “Quello di delegittimare il fondamento delle democrazie moderne, che è l’antifascismo. È la vittoria sull’antifascismo nella Seconda guerra mondiale ciò che ha fondato il diritto internazionale che abbiamo conosciuto e che oggi stanno contribuendo a demolire. Lo demoliscono quando chiudono gli occhi di fronte al genocidio di Gaza”. Ancora: “Il governo italiano, con il suo comportamento, votando contro il riconoscimento dello Stato palestinese nelle sedi internazionali, votando – prosegue il leader di SI – contro le sanzioni al criminale di guerra Netanyahu, votando contro la sospensione dell’accordo di associazione con Israele, ogni giorno è sempre più complice di quello che sta accadendo”. Accuse dai cui vergognarsi, certo.

Parole d’odio, Fratoianni aizza lo scontro

“Per giorni siamo stati a parlare di clima d’odio che viene alimentato da parole pesanti; che vanno ben oltre la normale dialettica politica, e avevamo ragione a sostenere che la sinistra sta contribuendo a soffiare sul fuoco”. Sono le parole di Francesco Filini, deputato di Fratelli e responsabile del Programma del partito. Le parole di Fratoianni sono “la la certificazione del cinismo e della retorica ributtante di certi politici. Che non si fanno il minimo problema a strumentalizzare la tragedia di Gaza per provare a ravanare qualche voto. E’ in atto un’opera di sciacallaggio disgustosa”, aggiunge. “A sinistra sembra che ci sia una gara a chi la spara più grossa: usare una tragedia per colpire il governo è ignobile: mi auguro che le altre opposizioni vogliano prendere subito le distanze dalle parole di Fratoianni. Se davvero si vuole combattere l’odio bisogna condannare subito, senza se e senza ma, i toni violenti”.

“Meloni complice del genocidio”: accusa ignobile

Le parole di Fratoianni mostrano un copione ormai consolidato usare ogni tragedia internazionale per delegittimare il governo Meloni. È la stessa logica che porta i movimenti “pro-pal” e i gruppi “antifa” a trasformare le piazze in teatro di scontri e devastazioni, più che di solidarietà reale. Mentre la sinistra radicale brandisce accuse estreme, la maggioranza degli italiani guarda con favore alla linea prudente del governo, che difende gli interessi nazionali senza cedere a slogan ideologici. Bignami ha ragione da vendere: quello di Fratoianni non è un contributo al dibattito, ma un vaniloquio: l’ennesimo tentativo di strumentalizzare una videnda tragica. Dimenticando responsabilità e visione strategica: due elementi che la sinistra ha buttato alle ortiche.