Francia sotto choc: uomo col coltello semina il panico in un liceo, tre feriti. È allarme sicurezza

Chi è l'aggressore

L’uomo era già noto alle autorità come "soggetto a rischio per la sicurezza nazionale". Un’aggressione che si aggiunge a una lunga scia di violenze nelle scuole francesi, a conferma che nessun territorio è davvero al sicuro

Un ex studente del liceo orticolo Vert d’Azur ha fatto irruzione nell’istituto armato di coltello, aggredendo tre persone. L’assalto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi. Una professoressa d’inglese è rimasta gravemente ferita, mentre una studentessa e un terzo individuo hanno riportato lesioni meno gravi. L’uomo è stato prontamente fermato grazie «allo straordinario sangue freddo del dirigente scolastico e del personale presente», secondo quanto riferito da una fonte della polizia.

Antibes indignata dopo l’attacco al liceo

Il sindaco di Antibes, Jean Leonetti, ha espresso immediatamente la sua condanna: «Questa brutale aggressione che, purtroppo, non risparmia nessun territorio del nostro Paese». Ha poi aggiunto: «Esprimo tutta la mia vicinanza alle vittime e ai loro cari. Ringrazio poliziotti e vigili del fuoco per la loro reattività e l’esemplare professionalità».

Anche la ministra dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Annie Genevard, si è attivata recandosi sul posto. «Le due vittime sono state aggredite selvaggiamente», ha dichiarato ai cronisti. E ha aggiunto: «La scuola deve restare un santuario repubblicano: la violenza non vi ha alcun posto e non sarà mai tollerata».

Chi è l’aggressore

L’assalitore sarebbe un ex alunno dell’istituto, noto alle autorità e schedato «S», cioè considerato soggetto a rischio per la sicurezza nazionale. Tuttavia, non risulta iscritto al File per la prevenzione della radicalizzazione a carattere terroristico, né è seguito per jihadismo.

Il procuratore della Repubblica di Grasse, contattato dai giornalisti di Le Figaro, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Le indagini sono state affidate al Servizio regionale di polizia giudiziaria. È prevista una conferenza stampa nel pomeriggio di venerdì.

Il presidente della regione, Renaud Muselier, ha dichiarato: «Questo crimine terribile è incomprensibile e inaccettabile». Ha poi espresso «sostegno agli insegnanti e a tutti coloro che incarnano l’autorità in Francia».

Precedenti preoccupanti

Quella di Antibes non è un’eccezione. Negli ultimi mesi, le scuole d’Oltralpe sono state teatro di episodi analoghi. La scorsa settimana, in un liceo di Martigues, un docente ha colpito con due coltellate un collega durante una lite nella sala professori. A giugno, a Nogent, uno studente di 14 anni ha ucciso una sorvegliante con un coltello. In aprile, a Nantes, un altro studente ha accoltellato a morte una ragazza di 15 anni e ferito altre tre persone.

Il perimetro scolastico, un tempo ritenuto inviolabile, appare oggi vulnerabile.