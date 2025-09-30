Femminicidio nel Beneventano, uccide la moglie a colpi di pietra. Fermato il 58enne, morto uno dei figli

Uccisa a colpi di sassi

Un altro feroce femminicidio nel Beneventano tinge di nero la cronaca. Una donna di 49 anni, Elisabetta Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. Il delitto è avvenuto in contrada Frasso, dove abitava la coppia. Secondo le prime informazioni dei carabinieri, l’autore della lapidazione sarebbe il marito, Salvatore Ocone, un operaio di 58 anni, che avrebbe colpito la donna alla testa. L’uomo all’inizio si era dato alla fuga. Nel pomeriggio è stato fermato dai carabinieri in provincia di Campobasso. Si tratta di Salvatore Ocone, 58 anni, sospettato dell’omicidio della moglie Elisabetta Polcino. Tragedia nella tragedia. Da quanto si apprende, i figli minori della coppia, di 16 e 15 anni, erano con lui: “uno è morto e l’altra è in fin di vita”. Lo scrivono i social del Tg1.

Benevento, uccisa una donna a colpi di sassi. Si cerca il marito

La donna potrebbe essere stata colpita mentre era a letto dopo una lite. È quanto trapela dagli investigatori che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto attraverso le testimonianze dei vicini di casa. A scoprire il corpo senza vita della donna è stata la suocera. Abita nella stessa villetta dei coniugi, ha sentito dei rumori sospetti ed è andata verificare. Poi, quando ha scoperto il corpo, ha chiesto aiuto ad un vicino che ha chiamato i carabinieri. Elisabetta è stata colpita alla testa. Sempre secondo quanto ricostruito al momento, la donna sarebbe stata colpita con un oggetto contundente, non è ancora chiaro se una pietra o altro.