Il paragone con Hitler
Fedez nei guai per gli insulti “nazisti” a Sinner: FdI lo denuncia alla Procura: “Istigazione all’odio razziale”
Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Martucci, ha presentato oggi un esposto in procura a Bolzano contro Fedez per il suo ultimo brano, ritenuto offensivo nei confronti del tennista altoatesino Jannik Sinner, laddove il rapper canta: “L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Puro sangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”.
Fedez si becca una denuncia per il paragone con Hitler
Nella denuncia, il consigliere Martucci contesta a Fedez la violazione dell’articolo 604-bis del Codice penale che punisce la propaganda e l’istigazione all’odio per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. “Ho sentito il dovere di agire a tutela dei valori fondanti della nostra Costituzione. Non possiamo permettere che un linguaggio che evoca il razzismo e l’odio venga normalizzato da figure pubbliche”, ha detto per spiegare il suo esposto il consigliere di origini salentine.
Fedez, intanto, in un’intervista ha precisato di non aver voluto accostare Sinner a Hitler, ma ha lanciato una nuova stilettata al campione altoatesino: “È critica al fanatismo, bravo lui che paga le tasse a Monaco“, ha affermato il rapper milanese a Giuseppe Cruciani a La Zanzara su Radio24. Sulla vicenda è intervenuto anche l’ex assessore provinciale Massimo Bessone, già segretario della Lega altoatesina, che ha parlato di “offesa non solo personale a uno sportivo, ma a tutti gli altoatesini”: “Provocare è facile, vincere è un’altra cosa. Fedez parla, Sinner vince”. In difesa del numero due del mondo si è schierato anche il vicepresidente della Provincia di Bolzano, Marco Galateo di Fratelli d’Italia, che ha definito “Jannik Sinner orgoglio italiano e altoatesino, nel rispetto della madrelingua tedesca”.