Falso made in Italy letale: coppia di fidanzati muore dopo il limoncello a fine cena. Denunciato un ristorante vietnamita

Indagato il ristoratore

Andrà a processo il proprietario di un ristorante vietnamita che ha venduto del limoncello tossico a una coppia di fidanzati, morti alla fine della cena nelle notte di Santo Stefano.

Falso made in Italy letale

Greta Otteson, 33 anni, e Arno Quinton, 36 anni, sono stati trovati morti il 26 dicembre 2024 ad Hoi An, in Vietnam, a causa di un avvelenamento da metanolo dovuto all’alcol che è stato comprato dai genitori di Greta come regalo.

Ore prima, come riporta la Bbc, Greta aveva inviato un messaggio ai suoi genitori, Paul e Susan Otteson, per dire che aveva “i peggiori postumi di una sbornia di sempre” e che si sarebbe sdraiata. Ma non si è mai più risvegliata.

Il barista che avrebbe prodotto il limoncello è stato accusato a febbraio ed è in carcere mentre le indagini della polizia vietnamita continuano. La famiglia ha detto di non aver ricevuto ulteriori aggiornamenti dalla polizia.

Il ristoratore vietnamita è finito in carcere: fatale il limoncello al metanolo

Greta viveva a Hoi An con Arno, il suo compagno sudafricano da circa due anni, dove la coppia gestiva una bed and breakfast affittando stanze ai viaggiatori.

Nel novembre 2024, Paul, 71 anni, e Susan, 70 anni, si erano recati in Vietnam, incontrando Arno per la prima volta, e la coppia ha annunciato il fidanzamento poco dopo.

Durante il loro soggiorno, la famiglia ha mangiato diverse volte al Good Morning Vietnam, un noto ristorante italiano della città asiatica, dove hanno gustato il cibo e alla fine hanno ricevuto bicchierini gratuiti di limoncello fatto in casa.

Qualche settimana dopo, quando Paul e Susan avevano lasciato il Vietnam e stavano cercando di pensare a un regalo di Natale per Greta e Arno, si ricordarono del ristorante e delle sue bottiglie di limoncello e decisero di ordinarne alcune per consegnarle a casa della figlia. Fu una decisione che avrebbe avuto le conseguenze più devastanti.