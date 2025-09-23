Doppio allarme al Ghetto, straniero con un coltello fermato in strada, e anziana travolta da un centauro vicino la Sinagoga

Paura nel cuore di Roma

Due distinte vicende in un'area sensibile della capitale creano tensione e choc: prima la polizia ferma un uomo senza fissa dimora trovato in possesso di un coltello. Poi, in un episodio non collegato, una moto si schianta sulla pensilina della fermata del bus, ferendo un'anziana

Paura a Roma: due episodi distinti creano allarme in poche ore. Due casi di cronaca che, sebbene non collegati tra loro, hanno generato momenti di apprensione nel cuore della capitale, a pochi passi dal Ghetto Ebraico e dalla Grande Sinagoga. Entrambi gli eventi hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi, rilanciando la costante attenzione per la sicurezza in una delle aree più sensibili e storiche della città.

Doppio allarme a Roma: due casi in poche ore al Ghetto

Nel primo episodio, la prontezza d’intervento del personale del Distretto Trevi ha evitato il peggio. A seguito di una segnalazione, un extracomunitario che, dalla parvenza, è apparso un senza fissa dimora, e che si muoveva con fare sospetto nei pressi di una zona ad alta sicurezza, è stato notato seduto nei pressi di un auto in Piazza delle Cinque Scole, in atteggiamenti che hanno destato sospetti.

Fermato un clochard straniero con un coltello

Così, nonostante non ci fossero eclatanti segnali di pericolo imminente, gli agenti insospettiti hanno deciso di fermarlo e accompagnarlo in commissariato prima che l’uomo potesse fare qualcosa. Per procedere poi, una volta lì, con un controllo più approfondito e accertamenti su cosa stesse facendo e se avesse intenzione di estrarre l’arma da taglio.

Il ricorso alle telecamere per capire eventuali intenzioni

Una volta al Distretto Trevi, infatti, gli agenti impegnati nei controlli hanno trovato l’uomo in possesso di un coltello nascosto tra i suoi indumenti. Per l’uomo, oltretutto sprovvisto di documenti, si è attivata quindi la procedura di foto-segnalamento per risalire alla sua identità. Le indagini sono ancora in corso, con l’obiettivo di comprendere le sue intenzioni e ricostruire i suoi movimenti, ricorrendo anche all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Paura a pochi passa dalla Sinagoga: anziana ferita da un centauro

Solo poco dopo, a breve distanza – praticamente a ridosso dal fermo dello straniero – sul Lungotevere, un secondo avvenimento ha causato momenti di panico. Un uomo in sella a una moto enduro, forse a causa di un ostacolo imprevisto, ha perso il controllo del mezzo all’altezza di Ponte Garibaldi. La moto è andata a schiantarsi contro la pensilina di una fermata dell’autobus, mandando in frantumi la vetrata. E, naturalmente, rischiando di travolgere le persone in quel momento in attesa del bus.

La moto ha impattato sulla pensilina della fermata del bus

La maggior parte dei passanti è riuscita miracolosamente a schivare la moto e a mettersi in salvo. Ma un’anziana donna non è stata altrettanto fortunata, ed è stata colpita, riportando delle ferite. Il centauro è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.