“Donald, mi liberi la strada?”: la disavventura di Macron fermato dalla polizia fa il giro del web (video)

Siparietto all'assemblea Onu

La polizia a New York ha fermato l'auto del presidente francese per permettere il passaggio di Trump. E lui scende dalla macchina e gli telefona per "sollecitarlo". La disavventura fa ridere la rete

“Donald, liberami la strada…”. Manuel Macron che scende dalla sua auto e si attacca al cellulare sollecitando Trump è il siparietto immortalato in un video che sta facendo il giro del web. Nella breve clip si vede il presidente francese, appena uscito dall’Assemblea Onu, scendere dalla sua auto e parlare con un agente di polizia. Pochi secondi dopo contatta telefonicamente Trump e gli chiede scherzosamente di liberare la strada. Il siparietto è diventato subito virale sui social.

Macron “appiedato”

Cos’è successo? Immaginiamo cos’abbia provato il numero uno dell’Eliseo quando la polizia ha fermato il suo corteo di auto per permettere il passaggio del presidente Usa. Durante l’attesa, Macron è sceso dall’auto, ha telefonato a Trump e, con tono scherzoso, gli ha chiesto di “liberare la strada”. Scena curiosa. La polizia aveva bloccato il percorso per far passare le auto della scorta e del presidente americano. Macron, appena uscito dall’Assemblea Onu dove aveva annunciato il riconoscimento della Francia per lo Stato della Palestina, si è trovato di fatto bloccato. Un disguido, anomalo, dato che i capi di Stato, anche per questioni di sicurezza, dovrebbero avere un percorso d’uscita agevole. La situazione si è risolta anche se Macron ha dovuto camminare nelle vie di New York per 30 minuti. Il curioso siparietto è stato diffuso dalla testata francese Bru.