Crociere da incubo: passeggera intrappolata nel trampolino sull’oceano (video), ai Caraibi una 47enne sparisce nel nulla

Il filmato virale su TikTok

Settimana di crociere da incubo sulle rotte turistiche: una passeggera della Norwegian Cruise Line è rimasta intrappolata nel trampolino tubolare a 30 metri dall’Oceano, in un video diffuso su TikTok e divenuto rapidamente virale.

Crociere da incubo: 7 milioni di visualizzazioni per la donna incastrata a 30 metri sull’Oceano

Il video, che dura appena 13 secondi, è stato postato il 19 settembre dall’utente di TikTok @kaylamierzejewski con un brano del 2015 di Jess Glynne, “Hold My Hand” a fare da colonna sonora. Gli utenti in genere americani abbinano la canzone con le riprese video dei loro fallimenti comici per le vacanze e appunto per crociere da incubo come questa.

Nel video, la passeggera della crociera è apparentemente incastrata in uno scivolo d’acqua che gira intorno al lato della nave e si estende sull’oceano aperto molti piani più in basso. La donna nel tubo è sdraiata sulla schiena con le braccia tese sul vetro. La si vede mentre cerca di farsi strada attraverso il tubo. «Oh mio Dio», dice qualcuno sullo sfondo del video. «È letteralmente bloccata». Dal giorno in cui è stato pubblicato, il video ha collezionato circa 7 milioni di visualizzazioni.

Come in una serie Netflix: Jessica sparita nel nulla ai Caraibi

Crociere da incubo anche dai contorni più drammatici e inquietanti, come il caso di 47enne americana, scomparsa nel nulla, dopo non essere tornata alla sua nave da crociera durante una tappa ai Caraibi.

Jessica Collins, 47 anni, non è tornata alla nave da crociera Carnival, dove aveva attraccato a Bonaire il 17 settembre. La donna stava viaggiando sulla nave da crociera Carnival Horizon, partita da Miami il 13 settembre e che ha fatto diverse tappe nelle Antille Olandesi e nei Caraibi. Quando la nave ha attraccato sull’isola di Bonaire, Collins è sbarcata senza fare più ritorno. Le foto di lei che lascia la nave la mostrano con un grande zaino.

Il caso ha evocato paragoni con la scomparsa irrisolta di Amy Lynn Bradley, una 23enne americana sparita da una nave della Royal Caribbean nel 1998 mentre era in viaggio verso Curaçao, un’altra isola dei Caraibi meridionali.

Il caso di Bradley ha recentemente suscitato nuovo interesse dopo che un recente documentario di Netflix, Amy Bradley Is Missing, ha ricostruito il giallo della scomparsa.