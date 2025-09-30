Caso Almasri, la Giunta respinge il processo per Nordio, Piantedosi e Mantovano. Sinistra in lutto

"Tutelata la sicurezza"

Riconosciuta la tutela dell’interesse nazionale. Con 13 sì e 6 no la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di procedere nei confronti dei ministri della Giustizia Carlo Nordio e dell’Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano nell’ambito della vicenda Almasri. Il voto in Aula è fissato per il 9 ottobre. L’organismo parlamentare ha bocciato la relazione del piddino Federico Gianassi. Altra brutta giornata per le opposizioni che stanno esternando e strepitando.

“Sono sempre soddisfatto delle decisioni che si prendono in democrazia”, ha affermato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, arrivando a Palazzo San Macuto per un convegno. Le votazioni sono state tre, per ciascuno dei membri del governo. Sulla richiesta di autorizzazione a procedere è in programma, il prossimo 9 ottobre, il voto da parte dell’Aula di Montecitorio. Il nuovo relatore che riferirà in Aula sarà Pietro Pittalis (Fi). Il tribunale dei ministri si era espresso ad agosto. Per Meloni l’accusa in concorso con il ministro degli Interni era caduta, con l’archiviazione perché la premier non ebbe un ruolo attivo nelle vicenda. Mentre erano rimaste in piedi le accuse per il ministro della Giustizia e il sottosegretario con delega ai servizi segreti: favoreggiamento personale e peculato per aver messo un aereo di Stato a disposizione del rimpatrio del torturatore libico, inseguito da un mandato di cattura della Corte penale internazionale.