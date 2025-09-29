Calenda ad alzo zero contro Giani: “È diventato un ras, l’accordo con la Taverna contraddice tutto” (video)

A Un giorno da pecora

«Giani in Toscana? Ha fatto un accordo con la Taverna dei 5S che contraddice tutto quello che ha sempre fatto. Giani vincerà, anche senza i 5S, ma c’è un principio, che questi sono diventati dei ras…». Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il leader di Azione Carlo Calenda, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Calenda azzecca tutto, tranne la previsione sul voto del 12 ottobre

Calenda nelle sue dichiarazioni al calor bianco contro Giani ribadisce un concetto già argomentato anche in altre situazioni. La sua profezia in vista del voto in Toscana del 12 e 13 ottobre è tuttavia decisamente prematuro. Il centrodestra con Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia ed esponente di spicco di Fratelli d’Italia in Regione Toscana, sta recuperando terreno visibilmente, come confermano i recenti sondaggi.

Giani e il rischio della concorrenza a sinistra di Toscana Rossa

Se il Presidente uscente, Eugenio Giani, chiede la conferma contando stavolta con l’appoggio di M5s, finora all’opposizione dovrà fare i conti con la probabile emorragia di voti a sinistra, vista e considerata la concorrenza dell’outsider, Antonella Bundu di Toscana Rossa. Una candidatura che prenderà consensi tra i delusi delle strategie dorotee del Partito democratico e dei comportamenti appunto da “ras” del governatore Giani, ben distanti dalla narrazione della sinistra.

“Giani costretto a giurare che non farà rigassificatori, ma l’ha fatti a Piombino”

«La coalizione che sostiene Giani – ha ricordato il deputato e responsabile nazionale per l’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli – già sta litigando su tutto, dall’aeroporto alla Polizia Regionale, dall’ambiente, alle infrastrutture. Già non sono d’accordo su nulla ancora prima di iniziare a governare insieme. Crediamo che la Toscana abbia bisogno della stessa stabilità e dello stesso buon governo e della serietà di coalizione che Giorgia Meloni può godere a livello nazionale».

Un concetto ribadito da Forza Italia. «In questi giorni ho visto un video che pensavo fosse un fake – ha detto il deputato Alessandro Cattaneo, responsabile nazionale dei Dipartimento di Forza Italia, intervenendo a Libertà, la festa di Forza ltalia a Telese – in Toscana Giani è costretto a firmare, con accanto la Taverna, un accordo per dire che non farà i rigassificatori. Peccato che l’abbia già fatto a Piombino. È costretto a dire no ai termovalorizzatori, a promettere il reddito di cittadinanza. Siamo di fronte a un paradosso. Anche in Campania, vediamo Fico accanto a De Luca, dopo che se ne sono dette di tutti i colori. È una vergogna! La nostra invece è’ una proposta omogenea, politicamente coerente e darà i suoi frutti come già successo».