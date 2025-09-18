Brigitte Macron pronta a fornire in tribunale le prove di essere nata donna. Il presidente: “Devo difendere il mio onore!”

Brigitte Macron è pronta a presentare in un’aula di tribunale statunitense documentazione fotografica, dati medici e testimonianze scientifiche per smentire una delle accuse più infamanti degli ultimi anni, quella di non essere nata donna. A diffondere la teoria, rilanciata più volte online, è stata l’influencer Usa Candace Owens, già nota per posizioni estremiste. Dopo settimane la première dame francese e il marito Emmanuel Macron, in ben altre faccende affaccendato, hanno scelto di reagire appalleandosi alla giustizia americana. Il caso – precisa il legale della coppia – rappresenta una “distrazione dolorosa” per l’inquilino dell’Eliseo che è deciso a chiudere definitivamente una vicenda che definisce “umiliante e surreale”.