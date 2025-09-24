Berlino denuncia: “Un caccia russo ha sorvolato una nostra fregata. Putin vuole provocarci”

Germania nel mirino?

Berlino denuncia la presenza di un jet russo che ha sorvolato una fregata della Marina tedesca nel Mar Baltico. Lo dice il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius davanti al Parlamento paragonando l’azione agli incidenti degli ultimi giorni in Polonia ed Estonia. In un discorso al Bundestag tedesco, il socialdemocratico ha spiegato che la Russia sta testando i limiti delle sue azioni con frequenza e intensità crescenti, anche contro gli stati membri della Nato.

La Germania denuncia: un jet russo sorvola una nostra fregata

“Putin vuole provocarci, Putin vuole provocare gli stati membri della Nato e vuole identificare, denunciare e sfruttare le presunte debolezze dell’alleanza”, ha detto Pistorius definendolo un errore da parte del Cremlino. “L’Alleanza ha reagito alle provocazioni russe con chiara unità e determinazione. Ma allo stesso tempo con il necessario buon senso, che è particolarmente importante di questi tempi”, ha aggiunto. Calma e gesso. Pistorius ha fatto nuovamente riferimento alla necessità di coniugare fermezza e prudenza, “evitando l’allarmismo. Non dobbiamo cadere nella trappola delle provocazioni di Putin”. Intanto Mosca giudica ininfluente l’impegno del presidente Usa, Donald Trump, a favore dell’Ucraina. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha definito i negoziati con gli Usa quasi inutili, accusando Trump di ridurre ogni discussione alla crisi ucraina, ma al tempo stesso apprezzando la sua volontà di mediazione

Il Bundestag discute il bilancio della difesa: 97 miliardi di dollari

Il Bundestag ha discusso il bilancio della difesa per il 2026 in prima lettura, che prevede una spesa di 82,69 miliardi di euro (97,17 miliardi di dollari), più altri 25,51 miliardi di euro dal fondo speciale per la modernizzazione delle Forze Armate (Bundeswehr). Nell’anno in corso, il 2025, il dipartimento guidato da Pistorius disporrà di 62,43 miliardi di euro nel bilancio ordinario e 24,06 miliardi di euro dal suddetto fondo speciale.”