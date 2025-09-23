Barbarie in Campania: la grillina posta una foto della Meloni nel cassonetto della spazzatura, Fico non si scusa

Il voto "al veleno"

Ha pubblicato, poi cancellato, ma quando era troppo tardi. Quello squallido fotomontaggio con la premier Giorgia Meloni nel cassonetto della spazzatura, con tanto di didascalia, “il tuo posto è qua”, aveva già fatto il giro del web, perché Inernet non dimentica, neanche le barbarie politiche. Maria Teresa Grasso, consigliera comunale del M5s di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, ha messo a segno l’ennesima figuraccia politica targata Cinquestelle con quel post sul suo profilo facebook, che inizialmente aveva sollevato critiche perfino dai suoi follower. Già immaginiamo le giustificazioni della diretta interessata nei prossimi giorni: c’è da scommettere che tirerà in ballo il profilo “hackerato” da manine misteriose per evitare denunce.

Eppure basterebbero le scuse, quelle che la presidente di FdI della provincia di Avellino, Ines Fruncillo, ha chiesto alla Grasso e al candidato grillino del centrosinistra per la Regione Campania. La Fruncillo denuncia il comportamento “indegno e pericoloso” della consigliera comunale del secondo comune Irpino, e chiede a Roberto Fico di “prendere le distanze e scusarsi pubblicamente“. “Chi non rispetta il presidente del Consiglio – conclude Fruncillo – non rispetta l’Italia”.